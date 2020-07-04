Блокировать и Крым, и Донбасс - у Зеленского объяснили, почему не принимают важное решение

В команде главы государства Владимира Зеленского наконец ответили на вопрос, который давно волнует многих украинцев — почему нынешняя власть уделяет больше внимания решению проблемы с Донбассом и так часто забывает про оккупированный Крым. Глава МИД Дмитрий Кулеба объяснил позицию власти — он заявил, что не является сторонником отказа от минского формата, однако не считает нужным вводить в него тему возвращения Крыма. По его словам, это негативно повлияет и на решение вопроса по Донбассу. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "Крым.Реалии"

"Я не разделяю точку зрения, что от Минска нужно отказываться. Но сейчас в той дискуссии, которая есть, самая большая ценность заключается в том, что она происходит. Самой большой проблемой станет и ситуация, при которой мы вообще перестанем рефлексировать на тему того, каким образом мы будем структурировать процессы", — подчеркнул украинский дипломат.

По его убеждению, проблемы, которые сейчас существуют, на самом деле обусловлены простой вещью — законодательством и те, что форматы создавались "с колес". Кулеба отметил: если бы мы 20 — 30 лет готовились к незаконной оккупации — возможно, были бы готовы принять системный подход. Глава МИД напомнил, что ни Украина, ни ее международные партнеры не имели в то время системного ответа на то, что происходило.

"Поэтому когда начался Крым — была попытка провести уже полузабытые консультации в Женеве. Когда начался Донбасс, был создан минский формат. И сейчас вводить в минский формат еще проблематику Крыма — это блокировать и Крым, и Донбасс", — пояснил украинский дипломат.

Кроме того, Дмитрий Кулеба обратил внимание на то, что сейчас нужно исходить из тех реалий, которые есть. По его словам, на всех уровнях — и в МИД и в ОП — постоянно работают над тем, чтобы вопрос по Крыму оставался на повестке дня среди приоритетных.

Как сообщал ONLINE.UA, недавно глава МИД Дмитрий Кулеба озвучил важное предупреждение всем украинцам — дипломат рассказал о наглой провокации против нашей страны.