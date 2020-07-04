Украинские войска готовят к наступательным действиям на Донбассе - что происходит

Многие украинцы обратили внимание на то, что ситуация на Востоке Украины начала стремительно обостряться после того, как стало известно, что РФ сосредоточила у границы нашей страны 3 военные группы, которые могут внезапно провести наступательные действия на нашу территорию. Некоторые военные эксперты начали успокаивать украинских граждан, уверяя, что путинские войска просто пытаются запугать людей, однако пока не готовятся к наступлению. Однако 4 июля в Минобороны Украины сообщили, что украинская армия решила провести учебные сборы и подготовиться к наступательным действиям. Отмечается, что главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак решил таким образом лично убедиться как в войсках отрабатывается тактика применения "Джавелин" и как поражают цели беспилотники "Байрактар", а также проверил ряд других вопросов, передает ONLINE.UA.

"За 6 лет мы научились хорошо обороняться. Год назад я поставил задачу подготовить войска к наступательным действиям, ведь Вооруженные Силы Украины должны быть готовы к выполнению любых задач при любых условиях", — отметил Руслан Хомчак, во время плановых мероприятий перед руководящим составом Вооруженных Сил Украины в Ровенской области.

Согласно последним данным, в ходе проведения комплекса занятий были отработаны решения тактических задач в ходе наступления, создание и применение новых элементов боевого порядка, комплексного огневого поражения и применения сил и средств оперативного обеспечения, в частности в преодолении минных полей различной сложности. Также указано, что была продемонстрирована перспективная система управления ракетных войск и артиллерии с использованием автоматизированной системы управления "Колокол". Кроме того, отмечается, что присутствующим во время ротных тактических учений, продемонстрировали возможности систем лазерной имитации стрельбы LAZERTAG.

"Кроме экипировки ним личного состава, оборудования устанавливалось на стрелковое и противотанковое оружие, боевую технику, использовались имитационные мины и гранаты. Во время предварительного подведения итогов Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины отметил важность синергии и слаженности действий руководящего состава воинских частей Вооруженных Сил Украины во время подготовки подразделений и частей", — говорится в сообщении.

Как сообщал ONLINE.UA, боевики так называемой "ДНР" обстреляли Зайцево рано утром в пятницу, 3 июля — все подробности можно найти в нашем материале.