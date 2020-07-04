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Украинские войска готовят к наступательным действиям на Донбассе - что происходит

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Украинские войска готовят к наступательным действиям на Донбассе - что происходит Руслан Хомчак (фото — mil.gov.ua)

Многие украинцы обратили внимание на то, что ситуация на Востоке Украины начала стремительно обостряться после того, как стало известно, что РФ сосредоточила у границы нашей страны 3 военные группы, которые могут внезапно провести наступательные действия на нашу территорию. Некоторые военные эксперты начали успокаивать украинских граждан, уверяя, что путинские войска просто пытаются запугать людей, однако пока не готовятся к наступлению. Однако 4 июля в Минобороны Украины сообщили, что украинская армия решила провести учебные сборы и подготовиться к наступательным действиям. Отмечается, что главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак решил таким образом лично убедиться как в войсках отрабатывается тактика применения "Джавелин" и как поражают цели беспилотники "Байрактар", а также проверил ряд других вопросов, передает ONLINE.UA.

Украинские войска готовят к наступательным действиям на Донбассе - что происходит (1)

"За 6 лет мы научились хорошо обороняться. Год назад я поставил задачу подготовить войска к наступательным действиям, ведь Вооруженные Силы Украины должны быть готовы к выполнению любых задач при любых условиях", — отметил Руслан Хомчак, во время плановых мероприятий перед руководящим составом Вооруженных Сил Украины в Ровенской области.

Украинские войска готовят к наступательным действиям на Донбассе - что происходит (2)

Согласно последним данным, в ходе проведения комплекса занятий были отработаны решения тактических задач в ходе наступления, создание и применение новых элементов боевого порядка, комплексного огневого поражения и применения сил и средств оперативного обеспечения, в частности в преодолении минных полей различной сложности. Также указано, что была продемонстрирована перспективная система управления ракетных войск и артиллерии с использованием автоматизированной системы управления "Колокол". Кроме того, отмечается, что присутствующим во время ротных тактических учений, продемонстрировали возможности систем лазерной имитации стрельбы LAZERTAG.

Украинские войска готовят к наступательным действиям на Донбассе - что происходит (3)

"Кроме экипировки ним личного состава, оборудования устанавливалось на стрелковое и противотанковое оружие, боевую технику, использовались имитационные мины и гранаты. Во время предварительного подведения итогов Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины отметил важность синергии и слаженности действий руководящего состава воинских частей Вооруженных Сил Украины во время подготовки подразделений и частей", — говорится в сообщении.

Как сообщал ONLINE.UA, боевики так называемой "ДНР" обстреляли Зайцево рано утром в пятницу, 3 июля — все подробности можно найти в нашем материале.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Украина, Минобороны, ВСУ, боевики, Донбасс, РФ, ОРДЛО, Руслан Хомчак, новости Донбасса, наступательные действия
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