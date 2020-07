Самый опасный человек в мире - по Трампу хотят нанести новый сокрушительный удар

Племянница действующего американского лидера Мэри Трамп через суд пытается получить разрешение на выход своей книги, в которой она планирует обнародовать шокирующие данные о главе Белого дома. Согласно последним данным, книга имеет красноречивое название "Слишком много и никогда не хватает: как моя семья создала самого опасного человека в мире" (Too Much And Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man). В ее описании в интернет-магазинах указано, что автор хочет "пролить свет на мрачную историю" семьи легендарного бизнесмена и политика Дональда Трампа. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на The New York Times.

Также отмечается, что младший брат главы администрации США Роберт Трамп добивается того, чтобы суд запретил издание книги, которое запланировано на конец июля. Мэри Трамп уверяет всех, что родственники пошли на обман, чтобы убедить ее подписать договор о неразглашении. По словам 55-летней женщины, ее два дяди и тетя солгали ей о настоящем размере наследства.

"Я полагалась на ложную оценку, которую предоставили мне дяди и тетя, и никогда не соглашалась ни на что, если бы знала настоящую стоимость активов", — призналась Мэри.