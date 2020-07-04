Самый опасный человек в мире - по Трампу хотят нанести новый сокрушительный удар

Племянница действующего американского лидера Мэри Трамп через суд пытается получить разрешение на выход своей книги, в которой она планирует обнародовать шокирующие данные о главе Белого дома.

Согласно последним данным, книга имеет красноречивое название "Слишком много и никогда не хватает: как моя семья создала самого опасного человека в мире" (Too Much And Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man).

В ее описании в интернет-магазинах указано, что автор хочет "пролить свет на мрачную историю" семьи легендарного бизнесмена и политика Дональда Трампа.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на The New York Times.