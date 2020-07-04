Самый опасный человек в мире - по Трампу хотят нанести новый сокрушительный удар

Племянница действующего американского лидера Мэри Трамп через суд пытается получить разрешение на выход своей книги, в которой она планирует обнародовать шокирующие данные о главе Белого дома. Согласно последним данным, книга имеет красноречивое название "Слишком много и никогда не хватает: как моя семья создала самого опасного человека в мире" (Too Much And Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man). В ее описании в интернет-магазинах указано, что автор хочет "пролить свет на мрачную историю" семьи легендарного бизнесмена и политика Дональда Трампа. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на The New York Times.
Также отмечается, что младший брат главы администрации США Роберт Трамп добивается того, чтобы суд запретил издание книги, которое запланировано на конец июля. Мэри Трамп уверяет всех, что родственники пошли на обман, чтобы убедить ее подписать договор о неразглашении. По словам
55-летней женщины, ее два дяди и тетя солгали ей о настоящем размере наследства.
"Я полагалась на ложную оценку, которую предоставили мне дяди и тетя, и никогда не соглашалась ни на что, если бы знала настоящую стоимость активов", — призналась Мэри.
Стоит обратить внимание на то, что суд в Покипси (штат Нью-Йорк) несколько дней назад удовлетворил иск Роберта Трампа и временно запретил издавать книгу. Однако данное решение отменил апелляционный суд, учитывая тот факт, что издательский дом Simon and Schuster напечатал около 75 тыс. экземпляров книги и уже начал принимать предварительные заказы. Однако поступления книги в продажу остается пока под вопросом.
Согласно предварительным данным, Мэри Трамп в книге расскажет о своей роли в расследовании газеты The New York Times. Издание утверждало, что Дональд Трамп с помощью налоговых схем присвоил более 400 млн долларов в пересчете на сегодняшние цены по бизнесу своего отца Фреда Трампа в сфере недвижимости. Мэри Трамп является дочерью Фреда Трампа-младшего. Он страдал от алкоголизма и умер в 1981 году в возрасте 42 лет от сердечного приступа.
Как сообщал ранее ONLINE.UA, кандидат в президенты США и главный соперник Дональда Трампа Джо Байден поразил мир смелым признанием.