Это произойдет через неделю - Зеленский дал украинцам громкое обещание

4 июля глава государства Владимир Зеленский дал украинцам новое громкую обещание — он заявил, что вице-премьер по вопросам промышленной политики может появиться в правительстве Украины уже через неделю. Об этом президент страны сообщил во время встречи с представителями бизнеса Одесской области на территории Одесского припортового завода. Владимир Зеленский отметил, что в Украине есть полный цикл на многих предприятиях, чтобы построить промышленно мощную страну. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт Офиса президента.

"Мы решили в целом восстановить такую должность как вице-премьер-министр по вопросам промышленной политики. Уверен, что через неделю у нас он будет... Мы увидели уже многих действительно талантливых людей. Сейчас выбираем лучшую кандидатуру. Потому что для нас как промышленность страны, так и ОПК, и космическая промышленность, и все наши предприятия, как сказала одна из лучших кандидатур на эту должность — это и есть стратегия развития страны. Чтобы страна действительно была промышленной, была космической страной", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Стоит обратить внимание на то, что глава СНБО Данилов недавно официально сообщил, что в рамках реформирования оборонно-промышленного комплекса в Украине создадут профильное министерство, также появится должность вице-премьера — министра развития стратегических технологий и инноваций, среди полномочий которого будут вопросы реформирования ОПК и развития космической отрасли. Согласно с последними данным, уже создали номинационный комитет по выбору кандидатуры вице-премьер-министра — министра развития стратегических технологий и инноваций, среди полномочий которого будут вопросы реформирования оборонно-промышленного комплекса и развития космической отрасли.

Как сообщал ONLINE.UA, недавно украинский лидер Владимир Зеленский стал утверждать, что никогда не оказывал давление на уволенного главу НБУ Якова Смолия. Кроме того, он уверяет, что у него со Смолием неплохие отношения.