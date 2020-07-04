Все просто в шоке - Путин снова оконфузился на весь мир

Новая конституция РФ вступила в силу с 4 июля после того, как стало известно, что более 70% россиян поддержали ее новые положения. Хотя в ней немало говорится о народе, саму конституцию переписали под президента Владимира Путина — это ни для кого не секрет. Стоит обратить внимание на то, что обновленную конституцию России опубликовали на официальном портале правовой информации, однако команда главы Кремля сделала это с шокирующей ошибкой, которую уже активно обсуждают пользователи сети. Однако сам Путин на новый скандал пока не отреагировал, передает ONLINE.UA.

Простые россияне возмутились, когда выяснилось, что в первом варианте публикации ее назвали "конституция Президента Российской Федерации". И только потом исправили на "конституция Российской Федерации". Однако на archive.is до сих пор можно увидеть первый вариант названия. Что важно понимать, это не первый фейл с изменениями в Конституцию России. Ее авторы допустили ошибку в едином вопросе, который выносили на голосование. По словам филологов, употребленная конструкция нарушает языковую норму. Вопрос в бюллетене на российском референдуме (на языке оригинала) таков: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?". Стоит отметить, что тот, кто готовил бюллетени, допустил ошибку во время создания предложения. Здесь слово "конституция" употреблено в неправильном падеже. По логике, правилами и нормами русского языка должно быть " в Конституции".

Простые россияне возмущены, что команда Путина не только постоянно шокирует их и международное сообщество новыми ошибками, но и иногда позволяет себе поиздеваться на людьми.

"Все просто в шоке! Что это за страна такая ?; а можно прожить хоть один день и не опозориться; Путин и его ко в своем стиле; почему это все делают они, а стыдно мне?; Конституция президента РФ — ну, зато хоть раз не соврали", — комментируют новость пользователи сети.

Как сообщал ONLINE.UA, политический эксперт и журналист Виталий Портников обратил внимание на то, что глава Кремля Владимир Путин в своей статье для американского журнала The National Interest вновь призывает к проведению встречи лидеров 5 государств.