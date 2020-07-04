Мы не признаем - Евросоюз экстренно обратился к Украине

Европейский Союз срочно обратился к официальному Киеву и заявил о том, что остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Это отмечается, в заявлении представительства ЕС в Украине, обнародованном в субботу по голосованию по поводу конституционных поправок РФ. Кроме того, Евросоюз осудил участие в голосовании по поправкам в Конституции Российской Федерации жителей территорий, пока неподконтрольных украинской власти, и каким выборочно были выданы российские паспорта вопреки духу Минских соглашений. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

"Европейский Союз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией. Таким образом ЕС осуждает проведение голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации, которое завершилось 1 июля, и которое произошло на Крымском полуострове с нарушением международного права... Европейский Союз остается непреклонным в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", — говорится в заявлении.

Стоит обратить внимание на то, что позицию ЕС поддержали уже многие страны, которые решили защитить официальный Киев. Так, в Великобритании публично заявили, что не признают голосования за поправки в Конституцию РФ на территории аннексированного Россией Крыма.

"Использование Россией территории Крыма для голосования за поправки в конституцию РФ недопустимо. Великобритания не признает и никогда не признает такого голосования на суверенной украинской территории. Мы солидарны с Украиной в напоминании России и миру, что Крым — это Украина", — отметили в дипломатическом представительстве Великобритании.

С аналогичным заявлением выступила также команда канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

"Проведение в Крыму российского референдума по изменениям в Конституцию неприемлемо. Это нарушает право Украины на территориальную неприкосновенность и политическую независимость. Мы стоим на стороне Украины и подчеркиваем: Крым — это Украина", — подчеркнули немецкие власти.

Как сообщал ONLINE.UA, глава Кремля Владимир Путин оказался в эпицентре нового громкого скандала из-за ошибки в конституции РФ.