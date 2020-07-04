Разве такое возможно - фанаты спорят из-за нового видео Тины Кароль

Фанаты сразу же бросились комментировать видео, на котором Тина показала свою естественную красоту.

"Очень солнечный, радостный человек. Дай бог вам ангела-хранителя с очень большими крыльями: процветайте, творите, а мы будем наслаждаться; Тина, ты без макияжа намного красивее, чем с ним; Вы хотите сказать, что Тина тут без макияжа? Никогда не поверю; вы очаровательная — не слушайте хейтеров; разве такое возможно, чтобы женщина в ее возрасте выглядела, как 18-летняя девочка? какая-то магия; какая красавица; мне кажется, что это просто фильтр; все, кто пишут отвратительные вещи, — что вы здесь забыли?! Тина — невероятная! Это факт", — комментируют видео певицы ее фанаты.