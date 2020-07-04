Разве такое возможно - фанаты спорят из-за нового видео Тины Кароль

У талантливой украинской певицы Тины Кароль во время карантина появилось больше времени для социальных сетей и общения с фанатами — как оказалось, красавица отдыхает не только от гастролей и насыщенного графика, но и от косметики. Кроме того, артистка никогда не боится показывать своим поклонникам, как выглядит без макияжа, хотя довольно часто ей приходится сталкиваться с жесткой критикой. Сейчас певица в своем загородном доме наслаждается отдыхом на свежем воздухе рядом с роскошными розами и делится яркими фотографиями в Инстаграме, передает ONLINE.UA.
Артистка еще раз решила напомнить своим фанатам, что выглядит безупречно даже в повседневной одежде и без сценического макияжа. На фан-странице Тины появилось трогательное видео звезды в домашней атмосфере. Вблизи частного дома певицы расцвели розы ярко-розового цвета, которые она решила показать на всю страну. В джинсовом пиджаке оверсайз и кепке, которая закрывала лицо, Тина Кароль склонилась к цветам. На ее лице не было макияжа, а светлые волосы она оставила распущенными. Свою фантастическую естественную красоту певица демонстрирует не впервые. Похоже, летом она решила отказаться от косметики, которой постоянно тяготит свою кожу во время съемок.
"Очень солнечный, радостный человек. Дай бог вам ангела-хранителя с очень большими крыльями: процветайте, творите, а мы будем наслаждаться; Тина, ты без макияжа намного красивее, чем с ним; Вы хотите сказать, что Тина тут без макияжа? Никогда не поверю; вы очаровательная — не слушайте хейтеров; разве такое возможно, чтобы женщина в ее возрасте выглядела, как
18-летняядевочка? какая-то магия; какая красавица; мне кажется, что это просто фильтр; все, кто пишут отвратительные вещи, — что вы здесь забыли?! Тина — невероятная! Это факт", — комментируют видео певицы ее фанаты.
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