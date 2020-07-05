Шахтер - Динамо: полное видео зрелищного матча украинской Премьер-лиги

В Киеве на НСК "Олимпийский" состоялся решающий матч 29-го тура украинской Премьер-лиги. На футбольном поле встретились команды "Шазтер" и "Динамо", которые в очном поединке выясняли, кто больше достоин места в следующей Лиге чемпионов. В напряженной игре победу вырвал "Шахтер", которому киевское "Динамо" на своем поле проигало со счетом 2:3. Посмотреть полное видео матча "Шахтер" — "Динамо" можно на ONLINE.UA. Игру в прямом эфире транслировал FootballHub.

За "Динамо" играли: Бойко — Пиварич, Сирота, Кадири, Кендзера — Сидорчук, Шапаренко, Буяльский — Вербич, Цитаишвили — Русин. В запасе были игроки: Бущан, Соль, де Пена, Андриевский, Караваев, Бурда, Каргбо, Бенито, Дуэлунд.

Стартовый состав "Шахтера": Трубин — Болбат, Витао, Матвиенко, Додо — Степаненко, Антонио — Коноплянка, Патрик, Соломон — Мораес. Запасные игроки: Пятов, Кривцов, Сиприано, Бондаренко, Майкон, Пихаленок, Тайсон, Марлос, Фернандо.

Счет в матче был открыт на 31 минуте первого тайма. Тарас Степаненко пробил Дениса Бойко после того, как к нему отскочил мяч после удара Сергея Болбата в штангу. На 39 минуте преимущество горняков в счете увеличил Евгений Коноплянка.

Во втором тайме на 51 минуте Динамо удалось отыграть один гол. Его забил полузащитник Беньямин Вербич. Еще через 16 минут Динамо сравняло счет. Второй гол своей команде принес уругвайский футболист Карлос Мария де Пена.

Победу "Шахтеру" в матче с "Динамо" принес Алан Патрик с подачи бразильского игрока Тайсона Барселлос Фреда, который за минуту до этого сменил Соломона на поле.

Шахтер – Динамо — полное видео матча УПЛ:

Напомним, "Динамо" занимает второе месте в турнирной таблице УПЛ с отрывом в два очка от третьей Зари и в три — от четвертой Десны. Клуб выиграл четыре матча подряд до прошлого тура, в котором уступил Десне. "Шахтер" уже досрочно стал чемпионом Украины этого сезона, команда опережает соперника на 17 баллов. Донецкий клуб побеждает уже семь поединков подряд при шести победах и одной ничьей.

Из-за поражения киевляне рискуют потерять второе место в турнирной таблице Премьер-лиги по итогам 29 туров. Опередить "Динамо" может "Заря", если в следующем матче выиграет у "Александрии".

Ранее ONLINE.UA публиковал полное видео матча Десна — Динамо, который состоялся 28 июня в Чернигове.