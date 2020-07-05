Количество больных коронавирусом в Украине растет стремительными темпами - официальные данные на 5 июля

Количество больных коронавирусом в Украине растет стремительными темпами — в воскресенье, 5 июля, зафиксировано 823 новых случаев заражения. Общее количество больных COVID-19 достигает уже 48500 человек, из них 1249 человек умерли из-за осложнений, вызванных коронавирусной болезнью. Уже 21376 украинцев смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Минздрава.

По состоянию на 5 июля коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:

Винницкая область — 1951 случай;

Волынская область — 2705 случаев;

Днепропетровская область — 1115 случаев;

Донецкая область — 680 случаев;

Житомирская область — 1461 случай;

Закарпатская область — 3321 случай;

Запорожская область — 597 случаев;

Ивано-Франковская область — 2655 случаев;

Кировоградская область — 658 случаев;

г. Киев — 5543 случая;

Киевская область — 2774 случая;

Львовская область — 6197 случаев;

Луганская область — 84 случая;

Николаевская область — 458 случаев;

Одесская область — 1865 случаев;

Полтавская область — 324 случая;

Ровенская область — 4108 случаев;

Сумская область — 317 случаев;

Тернопольская область — 2069 случаев;

Харьковская область — 2348 случаев;

Херсонская область — 196 случаев;

Хмельницкая область — 839 случаев;

Черновицкая область — 5002 случая;

Черкасская область — 661 случай;

Черниговская область — 572 случая.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (294,7), Львовской (204,9) и Волынской (178) областях. Сейчас госпитализированы 4073 человека, из них 105 пациентов подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 12874 человека, в подключении к аппарату ИВЛ — 411 пациентов. Заболевание было подтверждено у 3509 детей и 6990 медиков, из них 4356 медработников выздоровели. 35626 больных находились на амбулаторном лечении. За сутки исследовано 11825 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 715770 образцов и ИФА 265991 образец.

Количество больных коронавирусом в мире также не снижается — по состоянию на 5 июля число больных достигает почти 11,4 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали более 189 тысяч новых случаев. Больше количество больных растет в США и Бразилии — там за сутки зафиксировали 41182 и 35035 новых случаев заболевания соответственно. На третьем месте по заболеваемости в мире находится Россия — в этой стране число заболевших превышает 674 тысяч, в Индии 24015 новых заболевших. На данный момент в мире за неделю диагностируют значительно более миллиона новых случаев COVID-19 . Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня. На сегодняшний день 4,407 млн человек продолжают болеть, умерли от осложнений, вызванных COVID-19 , более 533 тысяч людей, вылечились – 6,445 млн пациентов.

Важно отметить, что Украина, по данным Минздрава, вошла в серьезную волну пандемии коронавируса, в связи с чем в нашей стране уже ведется активная подготовка больниц второй волны для оказания медицинской помощи. В целом в стране загруженность коек составляет 15-17% и есть почти 2 тысячи свободных аппаратов ИВЛ. Но ситуация с каждым днем ухудшается, так как каждый день число пациентов, нуждающихся в госпитализации, растет. В Минздраве предупредили украинцев, что власть готова усилить карантин, но на этот шаг пойдут, если медицинская система будет не в состоянии справиться с количеством больных COVID-19 — когда в больницу привозят больного, а свободных мест в больнице нет.

Единственным способом защититься от коронавируса, на сегодняшний день, является социальная дистанция и масочный режим. Медики напоминают, что маски нужно не только правильно носить, но и утилизировать. Использованные маски и перчатки перед тем, как выбросить, необходимо положить в пакет, завязать его и по возможности дать "отлежаться" 72 часа, чтобы вирус потерял силу. Дальше — выбросить в контейнер муниципальных отходов. Если утилизируется маска и перчатки от инфицированного человека, который находится на самоизоляции, то надо добавить еще 2 пакета, плотно их завязать и тоже отложить на 72 часа. После этого их тоже можно выбросить в общий контейнер муниципальных отходов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Минздраве озвучили важное предупреждение всем украинцам в связи со стремительным ростом числа заболевших коронавирусом в Украине.