Украина готовит крайне неприятный сюрприз Путину в Черном море

Украинский ракетный комплекс "Нептун" уже завершил финальные испытания и доказал, что способен поражать одновременно несколько целей. Уже в 2021 году ракеты могут поступить на вооружение Военно-морских сил Украины, после чего их разместят в Черном и Азовском морях, где по-прежнему сохраняется серьезная угроза со стороны России. Об этом сообщил командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа, передает ONLINE.UA со ссылкой на Радио Свобода.

"Оружие однозначно эффективное, главная задача сейчас — получить «Нептуны» как можно скорее и грамотно их применять. По вопросу «когда», думаю, в следующем году. А о «сколько», отвечу, что запланировано три дивизиона береговых ракетных комплексов. Дважды Черном море, один на Азовском", — уточнил Неижпапа.

Командующий ВМС напомнил, что главный враг — это Российская Федерация, которая имеет вторую в мире по численности армию. Он подчеркнул, что угроза полномасштабной агрессии со стороны России никуда не исчезла, поэтому все мероприятия украинских органов управления и воинских частей направлены соответственно на отражение агрессии. Неижпапа добавил, что имперские амбиции Кремля не уменьшаются, а Москва прибегает к запугиванию, политическому и экономическому давлению, демонстративно бряцает оружием вблизи украинских границ.

Напомним, комплекс крылатых ракет "Нептун" создали конструкторы Государственного Киевского конструкторского бюро "Луч". Крылатая ракета способна поражать наземные и морские цели, а главное ее назначение уничтожения кораблей противника. Дальность ее полета составляет до 300 км со скоростью около 1000 км/ч . Масса ракеты — 870 кг, масса боевой части -150 кг. Как утверждают разработчики, одной крылатой ракеты "Нептун" вполне достаточно для потопления корабля тоннажем до 5 тысяч тонн.

В конце июня "Нептун" завершил финальные испытания. На этот раз крылатая ракета уже с боевой частью мощно поразила цель в Черном море, которая находилась на расстоянии около 80 км от берега. Испытания проводились на полигоне "Алибей" в Одесской области. Известно, что во время испытаний до предела закрытого во время стрельб сектора акватории подошли корабли Черноморского флота РФ, которые пытались средствами радиоэлектронной борьбы подавить управления и наведения крылатой ракеты. Но им это не удалось, так как "Нептун" практически незаметен для вражеских радаров.