Ничтожные заявления - у Путина бьются в истерике из-за Украины

В команде российского президента Владимира Путина занервничали из-за позиции Турции по украинскому Крыму. В Кремле мгновенно отреагировали на заявление министра иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, который по итогам переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой уверил официальный Киев в неизменной поддержке Анкары по крымскому вопросу. У Путина выдвинули властям Турции наглый ультиматум, потребовав не делать "бессмысленных" заявлений о непризнании статуса Крыма, так как это негативно отразится на российско-турецких отношениях. С такими публичными угрозами в адрес команды президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана выступил так называемый "постоянный представитель Республики Крым" при президенте РФ Георгий Мурадов, передает ONLINE.UA со ссылкой на росСМИ.

"Господину Мевлюту Чавушоглу в связи с его заявлением о непризнании "российского статуса" Крыма уместно напомнить, что еще в 1783 году российско-турецким Актом о мире, торговле и границах Крым был признан "российским". С тех пор никаких других документов по данному вопросу стороны не подписывали. Заявления Анкары об иной территориальной принадлежности Крыма — бессмысленные и с юридической точки зрения ничтожные", — обратился Мурадов к Чавушоглу с бесстыдным заявлением.

Важно отметить, что Путина пытаются поставить на место относительно незаконной оккупации Крыма не только власти Турции. Накануне в Евросоюзе жестко осудили проведение главой Кремля незаконного голосования на украинском полуострове, результаты которого позволили Путину оставаться у власти до 2036 года. С аналогичным заявлением выступила также команда канцлера ФРГ Ангелы Меркель. В Бундестаге напомнили главе Кремля, что проведение в Крыму российского референдума по изменениям в Конституцию неприемлемо, так как это голосование нарушает право Украины на территориальную неприкосновенность и политическую независимость.

Напомним, переговоры на высоком политическом уровне между Украиной и Турцией состоилсь накануне. В рамках рабочего визита в Анталию глава МИД Украины Дмитрий Кулеба принял участие в Восьмом заседании Совместной группы стратегического планирования и провел двусторонние переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу с глазу на глаз. По итогам поездки в Турцию Кулеба сообщил, что переговоры с официалньой Ангарой были содержательными и конструктивными.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что у Зеленского приготовили крайне неприятный сюрприз Путину из-за незаконного голосования в Крыму. Официальный Киев обратился к международным партнерам с просьбой осудить организацию "голосования" на временно оккупированных территориях Крыма, в Донецкой и Луганской областях и усилить санкционное давление на Российскую Федерацию. У Зеленского уверены, что эта очередная провокация Путина будет иметь для него серьезные политические и правовые последствия.