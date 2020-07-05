Уже с сентября - Шмыгаль поделился отличными новостями с украинцами

Глава Кабинета министров Украины Денис Шмыгаль сообщил всем украинцам отличную новость — он пообещал, что уже с 1 сентября правительство планирует поднять минимальную зарплату в Украине почти на 6%, до 5 тысяч гривен. И это, по словам Шмыгаля, только первый этап. С января 2021 года Кабмин хочет установить размер минимальной зарплаты в 6 тысяч гривен, а уже летом следующего года минималка вырастет до 6,5 тысяч. Такое обещание украинцам Денис Шмыгаль дал 5 июля, подводя экономические этоги страны за неделю, передает ONLINE.UA.

По словам Шмыгаля, правительство запланировало три этапа повышения минимальной зарплаты на следующий год:

С 1 сентября МЗП вырастет до 5000 грн (+277 грн или + 5,9%).

С 1 января 2021 МЗП вырастет до 6000 грн (+1000 грн или + 20%).

С 1 июля 2021 МЗП вырастет до 6500 грн (+500 грн или + 8,3%).

Глава Камбина пояснил, что необходимость повысить минимальную зарплату в Украине базируется на пяти факторах — потребительский спрос, инфляция, занятость, преодоление бедности, неравенство. Он убежден, что увеличение минимальной заработной платы будет стимулировать потребительский спрос на украинскую продукцию, позволит привести минимальную зарплату до реального прожиточного минимума, который сейчас фактически составляет 4,9 тысяч гривен и при этом, такой рост минималки не окажет значительного влияния на инфляцию, но благоприятно отразится на уровне безработицы в стране.

Напомним, с 1 января 2020 года минимальная зарплата в Украине составляет 4723 гривны, но в среднем украинцы получают выше 10 тысяч гривен в месяц. Правда, из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусА, в последние месяцы доходы граждан Украины существенно снизились — в апреле этого года средний уровень зарплаты в Украине составлял 10 430 гривен, хотя за месяц до того этот показатель достигал 11 446 гривен.

Важно отметить, что с 1 сентября украинские власти обещают повысить зарплаты и медикам. Всем врачам независимо от должности повысят оклады на 75%, среднему медицинскому персоналу — в размере 50% минимальной зарплаты (в денежном эквиваленте это примерно 2 360 гривен), младшим медицинским сестрам — в размере 25% (ориентировочно 1 180 гривен). На это будет выделено дополнительных 8 млрд гривен в бюджете страны.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский пообещал украинцам, что с сентября 2020 года в стране вырастет размер минимальной зарплаты.