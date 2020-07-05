Путин неотложно обратился к Трампу - что случилось

Президент России Владимир Путин неожиданно для всех поздравил американского лидера Дональда Трампа с Днем независимости США. Глава Кремля отправил свои поздравления в телеграмме, несмотря на то, что отношения между Моской и Вашингтоном в последнее время еще больше обострились. Впрочем, своим обращением Путин в очередной раз подтвердил, что конфронтация России и США — это игра на публику, так как неоднократно Трампа уличали в пророссийской политике, направленной на снижение санкционного режима против РФ. О том, что Путин поздравил Трампа сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков, передает ONLINE.UA.

"Да. Поздравительная телеграмма была направлена", — подтвердил Песков поздравительное обращение Путина к Трампу.

Напомним, День независимости в США отмечают 4 июля. По традиции, в этот день американцы запускают фейерверки, встречаются с родственниками и жарят барбекю. Тем временем политики выступают с торжественными обращениями к избирателям. С заявлением к американцам в этот день обратился президент Дональд Трамп. Он пообещал им защищать американский образ жизни, который, по словам Трампа, начался в 1492 году, когда Колумб открыл Америку. Также он пообещал побороть всех, кто в ходе акций протеста против расизма в стране пытается уничтожить памятники.

Важно отметить, что Путин и Трамп неоднократно выступали с неоднозначными заявлениями. Например, по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе в Германии американских и советских войск, которые были союзниками во Второй мировой войне, они заявили, что "дух Эльбы" является примером того, как Россия и США могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели. В Украине возмутились этому заявлению. Украинские дипломаты считают, что личное желание президента Трампа найти точки соприкосновения с Путиным не может происходить ни за счет Украины, ни за счет нашего прошлого, ни за счет нашего будущего. В Киеве напомнили, что Россия не имеет ни исторического, ни морального права присваивать победу во Второй Мировой, так как в победе советских сил — кровь и смерть миллионов украинцев и украинок.

Ранее ONLINE.UA сообщал, как на самом деле Трамп относится к Путину. Об этом стало известно из мемуаров бывшего советника президента Трампа по вопросам национальной безопасности Джона Болтона.