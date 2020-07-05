Медики поразили новым выводом относительно последствий коронавируса - что важно знать

У тысяч людей по всей планете после того, как они переболели коронавирусной инфекцией и успешно вылечились, не полностью восстанавливаются все функции организма. Речь идет об обонянии и вкусе, которые пропадают у людей даже при нетяжелом течении COVID-19 . Как оказалось эти основные симптомы коронавируса переростают в долгосрочные последствия, которые у 10% переболевших людей остаются навсегда. К такому неутешительному выводу пришла международная группа медиков, которая провела масштабное исследование, в рамках которого стало понятно, как долго происходит восстановление огранизма после перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на специализированный журнал Американской медицинской ассоциации JAMA Otolaryngology.

В ходе исследования медики наблюдали почти за двуся сотнями пациентов с относительно легким, не требующим госпитализации течением COVID-19 . У больше половины из них отмечалось изменение вкусовых ощущений и обоняния, которые полностью восстановились после болезни только у 55 людей. Еще 46 пациентов сообщили об улучшении, но неполном восстановлении функций, а у 12 человек симптомы заболевания остались на прежнем уровне. Медики отметили, что при более ярко выраженных симптомах восстановление проходило труднее и дольше.

Учитывая размах нынешней пандемии, эксперты предупреждают, что для многих тысяч людей эти последствия могут оказаться долгосрочными. Специалисты пока не знают, каким образом можно помочь пациентам — медикаментозного лечения от этих проявлений заболевания нет. Отмечается, что одним из средств для людей с долго длящейся потерей обоняния могут быть специальные тренировки, развивающие функции вкусовых и обонятельных рецепторов.

Как известно, люди с коронавирусом теряют обоняние и вкус не из-за заложенности носа, а из-за того, что вирус SARS- CoV-2 не только уничтожает обонятельные нейроны, из-за чего пациент перестает ощущать вкус и запах пищи, а потому как рецепторы ACE2, которые используются для передачи коронавируса, находятся не на обонятельных нейронах, а на поддерживающих их сустентакулярных клетках. У людей с коронавирусом опухает и блокируется та часть носа, которая «производит» обоняние. Когда иммунная система справляется с вирусом, отек спадает, и молекулы аромата находят путь к неповрежденным рецепторам, и обоняние возвращается к норме. Но так как в результате воспаления повреждаются не только клетки поддержки, но и обонятельные нейроны, восстановление обоняния происходит намного медленнее, потому что обонятельным нейронам нужно время для регенерации из запаса стволовых клеток в слизистой носа.