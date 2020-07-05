Кто станет новым главой НБУ после отставки Смолия - появилась важная информация

Отставка главы Нацбанка Якова Смолия стала одним из самых резонансных событий последних дней в экономической жизни Украины. Ситуация оосбенно обострилась после того, как Смолий заявил, что ему пришлось уволиться из-за систематического политического давления на руководство НБУ со стороны властей. Место главы НБУ пока остается вакантным, поэтому вопрос, кто возглавит регулятор после отставки Смолия, находится на повестке дня как у руководства страны, так и у международных партнеров Украины, которые выразили обеспокоенность в связи с последними событиями. Одним из главных кандидатов на должность главы НБУ называют Кирилла Шевченко, председателя правления "Укргазбанка". Кроме него, по неофициальной информации, возглавить НБУ могут Владимир Лавренчук, бывший председатель правления "Райффайзен банка Аваль", Тимофей Милованов, бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства в правительстве Алексея Гончарука, а также бывший премьер-министр Арсений Яценюк. Пресс-секретарь последнего решила развеять слухи о возможном назначении Яценюка главой НБУ и поставила точку в этом вопросе, передает ONLINE.UA.

"Опять понеслись слухи и посыпались "заказухи" о назначении Арсения Яценюка на должность главы НБУ. Как пресс-секретарь Арсения Яценюка хочу еще раз категорически опровергнуть спекуляции на эту тему. Подчеркиваю. Арсений Яценюк не рассматривал, не рассматривает и точно не будет рассматривать такой возможности. Точка", — прокомментировала возможность назначения Яценюка на пост главы НБУ его пресс-секретарь Ольга Лаппо в соцсети.

Как известно 1 июля глава Национального банка Яков Смолий написал и подал на имя президента Владимира Зеленского заявление об отставке из-за "систематического политического давления". Чиновник до последнего не хотел называть конкретных фамилий, однако уточнил, что решение об отставке принял после многочисленных абсурдных требований команды украинского лидера Владимира Зеленского, которые Смолий не хотел и не собирался выполнять. Зеленский в свою очередь уверил, что у него были хорошие отношения с уже бывшим главой НБУ.

Послы Большой семерки, в которую входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США, экстренно отреагировали на новые проблемы Украины, связанные с внезапной отставкой главы НБУ Якова Смолия в связи со "систематическим политическим давлением". Они мгновенно обратились к украинским властям и предостерегли от отката реформ, так как это поставит по угрозу не только их надежность, но и поддержку со стороны Запада.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Смолий признался, кто оказывал давление на него и Нацбанк. По словам экс-чиновника, команда украинского лидера Владимира Зеленского постоянно требовала у него "залить экономику деньгами, отменить принципы регулирования банковской системы", однако Смолий не захотел этого делать и принял решение уволиться с должности. Кроме того, бывший глава НБУ подчеркнул, что среди механизмов политического давления на НБУ были проплаченные митинги, давление через суды, информационные атаки и необоснованные политические оценки. Однако Смолий не уточнил, кто именно этим занимался.