Скажу откровенно - Зеленский сделал громкое предупреждение Путину

В воскресенье, 5 июля, украинский глава Владимир Зеленский выступил с громким заявлением. Он предупредил команду российского президента Владимира Путина о том, что украинцы никогда не забудут и простят аннексию Крыма, а также тех, кто не позволил украинским морякам защитить украинский полуостров от российских оккупантов. Такое предупреждение Зеленского прозвучало входе его выступления в Одессе по случаю торжественных мероприятий ко Дню военно-морского флота ВСУ. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Офис президента Украины.

"Скажу вам откровенно, мы, украинцы, никогда не простим тех, кто аннексировал у нас Крым. И никогда не простим тех, кто не позволил украинским морякам помешать этому", — заявил Зеленский в обращении.

Он уверил, что будет делать все для того, чтобы Военно-морские силы Украины стали образцом мощи, современности и настоящей гордостью Украины, а украинские моряки чувствовали свою важность для страны и государства. Зеленский считает, что в прошлые годы ВМС страны пытались уничтожить и потопить, но он пообещал, что этого не допустит.

"Я сделаю всё, чтобы украинский флот был образцом мощи, современности и стал настоящей гордостью Украины. Чтобы мы были морской державой не в далеких воспоминаниях прошлого, а в реальном настоящем и ближайшем будущем. А город Одесса стал не только морской столицей, а мозгами, сердцем и душой всех военно-морских сил Украины", — подчеркнул президент.

По словам Зеленского, одной из государственных целей Украины является наращивание военной мощи. Он упомянул, что сейчас идет активное развитие военно-морских баз и учебных заведений, обустройство мест постоянной дислокации боевых частей ВМС, развитие объектов украинского флота, происходит восстановление, модернизация и поступление нового вооружения и военной техники. Также Зеленский напомнил, что важными являются государственные испытания украинского ракетного комплекса "Нептун", а его принятие на вооружение сделает Украину еще более сильным игроком в акватории Черного и Азовского морей, и получение катеров "Айленд" и "Марк VI" в рамках военной помощи со стороны США.

Как известно, "Непутны" могут поступить на вооружение ВСУ уже в 2021 году. Ракетные комплексы планируют разместить в Черном и Азовском морях в ответ на угрозу российской агрессии. Об этом ранее сообщал командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский обратился к украинцам и дал громкое обещание.