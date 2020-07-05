Был звонок Меркель - у Зеленского анонсировали неожиданное решение

В команде украинского главы Владимира Зеленского анонсировали неожиданное решение — власти хотят начать закрывать шахты в стране и уже готовят пилотный проект. Пока не известно, в каком городе будет закрыта шахта, но происходить это будет по опыту Германии. Премьер-министр уже звонил канцлеру Германии Ангеле Меркель и обсуждал этот вопрос. Об этом сообщила временно исполняющая обязанности Министерка энергетики Украины Ольга Буславец, передает ONLINE.UA со ссылкой на Радио Свобода.

"У нас сегодня есть договоренности с немецкой стороной. Был и звонок премьер-министра канцлеру Германии Ангеле Меркель. Они обсуждали этот вопрос. И у меня были переговоры с послом Германии в Украине относительно помощи по проведению комплексной работы в рамках пилотного проекта с опытом Германии по закрытию шахт какого-то моногорода, который мы определим вместе с ними по определенным критериям", — сообщила Буславец.

По словам чиновницы, в Украине есть 65 моногородов, в которых только шахта является тем предприятием, на котором могут работать люди. В одном из них, отметила Буславец, градообразущее предприятие могут закрыть, а это значит, что много людей останутся без работы. И.о. главы Минэнергетики уверила, что проект запустят только тогда, когда будут решены не только социальные и экологические вопросы, но и проблема обеспечения работой тех людей, которые проживают в таком моногороде и лишатся средств к существованию после закрытия шахты.

Как известно, 30 июня у стен Офиса президента Украины началась бессрочная акция протеста шахтеров, которые вышли на протест, потому что их предприятия стоят, а зарплаты нету. Шахтеры требуют погашение долгов по зарплатам на государственных шахтах, на что отреагировали в команде президента Украины. Буквально за несколько дней у Зеленского решили вопрос с выплатой зарплаты горнякам.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский поручил Кабмину выплатить долги по зарплате шахтерам и восстановить нормальную работу шахт.