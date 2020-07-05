Новости

Лента новостей

Был звонок Меркель - у Зеленского анонсировали неожиданное решение

Украина | Читати новину українською
Был звонок Меркель - у Зеленского анонсировали неожиданное решение Ольга Буславець (фото — mpe.kmu.gov.ua)

В команде украинского главы Владимира Зеленского анонсировали неожиданное решение — власти хотят начать закрывать шахты в стране и уже готовят пилотный проект. Пока не известно, в каком городе будет закрыта шахта, но происходить это будет по опыту Германии. Премьер-министр уже звонил канцлеру Германии Ангеле Меркель и обсуждал этот вопрос. Об этом сообщила временно исполняющая обязанности Министерка энергетики Украины Ольга Буславец, передает ONLINE.UA со ссылкой на Радио Свобода.

"У нас сегодня есть договоренности с немецкой стороной. Был и звонок премьер-министра канцлеру Германии Ангеле Меркель. Они обсуждали этот вопрос. И у меня были переговоры с послом Германии в Украине относительно помощи по проведению комплексной работы в рамках пилотного проекта с опытом Германии по закрытию шахт какого-то моногорода, который мы определим вместе с ними по определенным критериям", — сообщила Буславец.

По словам чиновницы, в Украине есть 65 моногородов, в которых только шахта является тем предприятием, на котором могут работать люди. В одном из них, отметила Буславец, градообразущее предприятие могут закрыть, а это значит, что много людей останутся без работы. И.о. главы Минэнергетики уверила, что проект запустят только тогда, когда будут решены не только социальные и экологические вопросы, но и проблема обеспечения работой тех людей, которые проживают в таком моногороде и лишатся средств к существованию после закрытия шахты.

Как известно, 30 июня у стен Офиса президента Украины началась бессрочная акция протеста шахтеров, которые вышли на протест, потому что их предприятия стоят, а зарплаты нету. Шахтеры требуют погашение долгов по зарплатам на государственных шахтах, на что отреагировали в команде президента Украины. Буквально за несколько дней у Зеленского решили вопрос с выплатой зарплаты горнякам.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский поручил Кабмину выплатить долги по зарплате шахтерам и восстановить нормальную работу шахт.

Источник: Радио Свобода Теги: Украина, шахты, Ольга Буславец, энергетика, шахтеры, закрытие, Германия, Минэнерго
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 48500 +823
Выздоровели 21376 +261
Летальные 1249 +22

Данные МОЗ Украины
Обновлено:16:11, 05.07.2020

Онлайн референдум
  • Будете ли вы праздновать Ивана Купала?
  • Да Нет

    Ответили 83991

Все вопросы
Блоги
Читать другие блоги
Loading...

Другие новости

Loading...