Послы ЕС срочно приехали на Донбасс - что происходит

В воскресенье, 5 июля, на Донбасс приехали послы ЕС — Польши, Латвии, Эстонии и Словакии. Вместе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и главой МВД Арсеном Аваковым они приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю освобождения Славянска от российских оккупантов, которые проходили на горе Карачун. Они поздравили с памятной датой всех горожан и участников героических событий, когда Славянск и Краматорск в жестких боях, в которых украинская армия потеряла 70 бойцов, были освобождены от оккупации военных России и ее наемников. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Кабмина и МВД Украины.

"Сегодня, в день шестой годовщины освобождения Краматорска, Славянска и других городов Донецкой области, благодаря невероятным усилиям военнослужащих и добровольцев мы видим это солнце и мирное небо над этими городами. Украина была, есть и будет единой. И только под желто-голубыми флагами мы сможем хорошо себя чувствовать на своей земле", — выступил Денис Шмыгаль, поблагодарив международных партнеров Украины за поддержку.

Глава украинского правительства подчеркнул, что Украина едина и неделима – от Ужгорода до Донецка и Луганска. Аваков, в свою очередь, поблагодарил украинских военных за смелость и отвагу. Он вспомнил тот ад, через который пришлось пройти украинцам, чтобы освободить свои территории и граждан от российской оккупации.

Напомним, захват Славянска российскими военными и боевиками произошел в апреле 2014 года. Только спустя несколько месяцев мощных боев, 5 июля 2014 года, украинским бойцам удалось освободить захваченный город. В тот же день украинские бойцы вошли и в Краматорск, Артемовск, Дружковку и Константиновку. Под натиском украинских бойцов в ночь на 5 июля террористы бежали из города, прикрываясь мирным населением. Убытки от разрушения жилых домов в Славянске составили 1,5 млрд грн. Повреждено 34 здания и сооружения, в том числе — четыре школы.

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