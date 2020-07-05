России не нужны "ЛНР" и "ДНР": у Путина внезапно изменили позицию по Донбассу

В команде российского президента Владимира Путина снова открестились от жителей оккупированного Донбасса, которым Москва массово раздает гражданство и российские паспорта по самым упрощенным условиям. В Совфеде РФ напомнили им, что Кремль считает так называемые "ЛНР" и "ДНР" территориями Украины и не собирается включать их в состав России. Ни о каком де-юре признании украинского Донбасса "российским" и речи быть не может. Единственное, чего продолжит добиваться команда Путина, — получение Донбассом особого статуса, но в составе Украины. О неожиданной позиции Кремля по Донбассу сообщил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает ONLINE.UA со ссылкой на росСМИ.

"Россия до сегодняшнего дня признает Донецк и Луганск территорией Украины. У нас есть минский процесс, в рамках которого идет вопрос о придании этим территориям особого статуса. Делать прогнозы я не имею права, но Россия никогда не рассматривала Донбасс, Луганск, Донецк как необходимые ей регионы. Мы рассматривали эти регионы как территории, где проживают русскоязычные люди", — заявил Джабаров.

Политик считает, что после того, как Украине предоставит особый статус Донбассу, то этот регион станет "мостиком между Россией и Украиной", который позволит нормализовать отношения официального Киева и Москвы.

"К сожалению, сейчас идет постоянная конфронтация, а это очень плохо", — цинично добавил Джабаров, забыв упомянуть, что эта конфронтация возникла после вооруженного нападения России на Украину и захвата украинских территорий, Крыма и Донбасса.

Таким образом у Путина поставили на место бывшего главаря "ДНР" Александра Бородая, который уверенно заявил о том, что Кремль в ближайшее де-юре включит оккупированные территории украинского Донбасса в состав РФ. Его словам назвал "трепом" также российский террорист, экс-главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков).

При этом в команде Путина продолжают выдвигать бесстыдные требования команде Зеленскому по Донбассу. В Кремле хотят, чтобы Украина активизировала свои усилия по реализации так называемой формулы Штайнмайера. Она предусматривает, что бывшие сепаратистские районы автоматически получат постоянный особый статус, как только ОБСЕ признает местные выборы там свободными и справедливыми.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский мгновенно отреагировал на циничное требование Путина по Донбассу.