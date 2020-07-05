На Украину надвигается чрезвычайная угроза - к чему готовиться украинцам

На Украину надвигается чрезвчайная угроза — из-за поднятия уровня воды существует угроза прорыва дамбы и затопления семи населенных пунктов во Львовской области. В связи с ухудшением погоды спасатели объявили штормовое предупреждение в Самборском районе области. Под угрозой оказались населенные Бабино, Пыняны, Чернихов, Нижнее, Остров, Луки, Хлопчицы, которые расположены вблизи реки Стрвяж, где ожидается продолжение формирования максимального уровня воды очередной паводковой волны. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Во второй половине суток 5 июля на р.Стрвяж у с.Лука (Самборский р-н Львовская обл.) ожидается продолжение формирования максимального уровня воды очередной паводковой волны", — говорится в сообщении спасателей.

Важно отметить, что из-за погодных условий угроза наводнений сохранится еще несколько дней. По прогнозу синоптиков, в понедельник, 6 июля, в Украине в большинстве регионов будет очень жарко и сухо. Температура воздуха днем достигнет +31...+33°С, на востоке страны ожидается +36...+38°С. Сильные дожди и грозы пройдут только в западных областях.

Во вторник, 7 июля, мощные грозы с градом ожидаются на западе, в центре и на севере Украины. Температура воздуха в связи с этим значительно снизится до +21...+23°С. Сухо будет только на востоке и юге страны — там по прежнему будет стоять жара до +38°С.

Напомним, на территории западных областей (Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская и Тернопольская) продолжаются работы по ликвидации последствий наводнений. По данным ГСЧС, стихия повредила 582 километра дорог и 220 мостов, были затоплены сотни населенных пунктов. На ликвидацию катастрофических последствий Кабмин выделил уже 700 илн гривен из бюджета.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что сразу пять украинских регионов на Западе пострадали от наводнений, которых не было более десятилетия. На Закарпатье общие потери от катастрофы оценили в 176 миллионов гривен.

Погода в Украине и Мире на 5 дней