Будет много потерь - Украина экстренно готовится к полномасштабному наступлению

Российский глава Владимир Путин не остановится перед использованием вооруженных сил для достижения своих политических или экономических целей, поэтому уже в ближайшей перспективе Россия начнет новое масштабное наступление против Украины, об угрозе которого ранее заявила разведка Минобороны и западные военные эксперты. Украинские военные не исключают, что Россия пойдет на прорыв в Херсонской области из Крыма, чтобы обеспечить заполнение Северо-Крымского канала. К наступлению российских военных активно готовятся в Украине. Об этом 5 июля заявил командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа, передает ONLINE.UA со ссылкой на Думская.

"Я не исключаю таких действий со стороны Российской империи. Мы готовимся. Все рассказать не могу, но вот вам маленький факт. Дальность ракетного комплекса «Нептун» позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим", — отметил командующий военно-морских сил Украины.

При эом он предупредил, что если Россия пойдет на полномасштабную военную конфронтацию, то будет много потерь.

"Мы готовимся к полномасштабной военной конфронтации, понимая, что если таковая произойдет, то, к сожалению, это будет много потерь — и наших воинов, и гражданского населения. Многие сейчас этого не понимают — хотя в стране седьмой год идет война. Как только мы поймем, что в Крыму начнет восстанавливаться канал, туда будет вливаться финансовый ресурс Российской империи. Да, я так их называю: это империя с диктатором во главе. То это будет верным сигналом того, что РФ готовится к полномасштабной конфронтации. И тогда нам придется отвечать на вызовы", — добавил Неижпапа.

Говоря о Донбассе, командующий ВМС выразил уверенность, что Путин никогда добровольно не вернет эти территории Украине. Он отметил, что сейчас там идет окопная война, но украиснкие военные готовятся и к наступательным действиям.

"Если сравнивать с 2014-16 годами, сейчас там окопная война, к сожалению. Наши подразделения готовятся не только к окопной войне, но и к наступательным действиям — к работе подразделений в городских условиях, к выполнению задач и боевым действиям не только в обороне, к маневренным действиям. Путин никогда не отдаст нам Донбасс добровольно по Минским соглашениям, к сожалению. Только вынужденно — если сложится экономическая и геополитическая ситуация", — подытожил командующий ВМС.

Напомним, несколько дней назад главное управление разведки сообщило, что в сентябре 2020 году Россия проведет стратегические учения "Кавказ — 2020" вблизи украинских границ. Разведка не исключает вариант, что во время учений РФ в своем стиле может прибегнуть к новым наглым провокациям. Кроме того, уже изучается сценарий, когда состоятся и широкомасштабные военные действия против Украины. Что важно понимать, учения пройдут на многих полигонах, в том числе в оккупированном Крыму и в Южном военном округе ВС РФ вблизи границы с Украиной. В Минобороны Украины допускают, что осенние военные учения Кавказ 2020 будут использованы российским руководством для демонстрации военной мощи Украине и государствам Европы, а также что эти учения следует рассматривать как элемент давления на нашу страну.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Украина экстренно готовится к новому масштабному наступлению и по дипломатическим каналам.