ВОЗ назвала еще два неэффективных лекарства от коронавируса - что известно

Еще два лекарственных препарата, которые применяют в лечении больных коронавирусом COVID-19, оказались неэффективными. Это комбинация препаратов лопинавир и ритонавир, которые применяются при лечении ВИЧ, и в последнее время для лечения коронавирусной инфекции. ВОЗ уже прекратила испытания этих препаратов, наряду с противомалярийным препаратом гидроксихлорин, так как они незначительно помогают снизить смертность среди пациентов с COVID-19 либо вообще никак на нее не влияют. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Всемирной организации здравоохранения.
Соответствующую рекомендацию ВОЗ дал международный руководящий комитет так называемых тестов солидарности, которые направлены на разработку средства для лечения пациентов с COVID-19. В рамках исследования специалисты выяснили, что гидроксихлорохин и лопинавир/ритонавир лишь незначительно помогают снизить смертность среди пациентов с COVID-19, а в некоторых случаях вообще неэффективны.
В ВОЗ при этом подчеркнули, что решение о прекращении тестов вышеназванных лекарственных препаратов касается только международной программы Solidarity. Там не исключают действенность препаратов при лечении пациентов, которые не были госпитализированы, а также как средство профилактики COVID-19.
Напомним, гидроксихлорохин, а также комбинация лопинавира и ритонавира вошли в список испытываемых препаратов в рамках международного клинического исследования Solidarity. ВОЗ вместе с партнерами инициировала его в марте с целью найти эффективное лекарственное средство для лечения COVID-19. Недавно в ВОЗ приостановили испытания гидроксихлорина, так как среди принимавших этот препарат пациентов был выявлен повышенный уровень смертности. В конце июня руководители британского клинического исследования RECOVERY заявили, что комбинация лопинавира и ритонавира бесполезна для лечения COVID-19. К такому выводу они пришли, сравнив данные 1,5 тысяч больных, принимающих эти лекарства, с данными 3,3 тысяч пациентов, которые проходили обычное противовирусное лечение.
По данным ВОЗ, в ходе тестирования противовирусных препаратов обнадеживающие результаты против COVID-19 показал пока лишь ремдесивир, который изначально был разработан в рамках тестирования для лечения гепатита С и респираторно-синцитиального вируса. В организации сообщили, что пациенты, которые принимали этот препарат, поправлялись быстрее.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Украине будут по-новому лечить коронавирус — Минздрав обновил стандарты предоставления медицинской помощи пациентам при COVID-19. В частности, в обновленнй протокол лечения внесли препарат "Дексаметазон", который ранее в ВОЗ назвали "научным прорывом".