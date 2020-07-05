ВОЗ назвала еще два неэффективных лекарства от коронавируса - что известно

Еще два лекарственных препарата, которые применяют в лечении больных коронавирусом COVID-19 , оказались неэффективными. Это комбинация препаратов лопинавир и ритонавир, которые применяются при лечении ВИЧ, и в последнее время для лечения коронавирусной инфекции. ВОЗ уже прекратила испытания этих препаратов, наряду с противомалярийным препаратом гидроксихлорин, так как они незначительно помогают снизить смертность среди пациентов с COVID-19 либо вообще никак на нее не влияют. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Всемирной организации здравоохранения.

Соответствующую рекомендацию ВОЗ дал международный руководящий комитет так называемых тестов солидарности, которые направлены на разработку средства для лечения пациентов с COVID-19 . В рамках исследования специалисты выяснили, что гидроксихлорохин и лопинавир/ритонавир лишь незначительно помогают снизить смертность среди пациентов с COVID-19 , а в некоторых случаях вообще неэффективны.

В ВОЗ при этом подчеркнули, что решение о прекращении тестов вышеназванных лекарственных препаратов касается только международной программы Solidarity. Там не исключают действенность препаратов при лечении пациентов, которые не были госпитализированы, а также как средство профилактики COVID-19 .

Напомним, гидроксихлорохин, а также комбинация лопинавира и ритонавира вошли в список испытываемых препаратов в рамках международного клинического исследования Solidarity. ВОЗ вместе с партнерами инициировала его в марте с целью найти эффективное лекарственное средство для лечения COVID-19 . Недавно в ВОЗ приостановили испытания гидроксихлорина, так как среди принимавших этот препарат пациентов был выявлен повышенный уровень смертности. В конце июня руководители британского клинического исследования RECOVERY заявили, что комбинация лопинавира и ритонавира бесполезна для лечения COVID-19 . К такому выводу они пришли, сравнив данные 1,5 тысяч больных, принимающих эти лекарства, с данными 3,3 тысяч пациентов, которые проходили обычное противовирусное лечение.

По данным ВОЗ, в ходе тестирования противовирусных препаратов обнадеживающие результаты против COVID-19 показал пока лишь ремдесивир, который изначально был разработан в рамках тестирования для лечения гепатита С и респираторно-синцитиального вируса. В организации сообщили, что пациенты, которые принимали этот препарат, поправлялись быстрее.