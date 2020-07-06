Курс валют на сегодня 6 июля - доллар подешевел, евро стал дешевле

На понедельник, 6 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар подешевел, евро стал дешевле.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 6 июля цена доллара США составит 27 гривен 17 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 1 копейка меньше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько понизилась и на сейчас курс евро составляет 30 51 копейка, что в свою очередь на 15 копеек меньше чем в воскресенье, 5 июля.

В воскресенье, 5 июля, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.18/27.09 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 30.53/30.42 грн.

Иногда деньги обходятся нам слишком дорого. — Ральф Уолдо Эмерсон

Смотрите остальные курсы валют в Украине