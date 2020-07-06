Компромиссы возможны - у Зеленского ответили на ультиматум Путина

Команда главы Кремля Владимира Путина продолжает умышленно тормозить переговоры в нормандском формате по Донбассу, на которых настаивают все остальные стороны нормандского процесса — Франция, Германия и Украина. В Кремле не хотят садиться за стол переговоров, пока официальный Киев не предоставит ОРДЛО особый статус и не согласует с боевиками так называемых "ЛНР" и "ДНР" еще десятки законов по Донбассу. Но в команде украинского президента Владимира Зеленского уверены, что переговоры еще не зашли в тупик и Россия готова пойти на уступки. По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, компромиссы могут быть достигнуты по вопросам обмена пленными, режима прекращения огня, разминирования, строительства новых КПВВ, открытия пунктов пропуска в Донецкой области, который снова закрыт с стороны боевиков. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Новости Донбасса.

"Я более оптимистично смотрю на эти вещи. Да, это сложно, но точно другая тональность, другая риторика. Есть демонстрируемое представителями Российской Федерации желание найти возможность все-таки сблизить позиции", — уверил Резников.

Он надеется на то, что в команде Путина проведут ротацию российских переговорщиков в Минске, так как нынешние участники переговоров со стороны РФ "не могут научиться говорить "да", если шесть лет говорили "нет". Политик пояснил, что тупик — это, когда стороны разошлись и больше не хотят садиться за стол переговоров, но по Донбассу, по его словам, процесс еще идет.

Напомним, что 3 июля в Берлине состоялась встреча политсоветников "нормандского формата". На ней, в частности, присутствовали глава ОП Андрей Ермак и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Кроме того, там также находился куратор переговоров по Донбассу и главный переговорщик Путина — Дмитрий Козак. Именно он выдвинул Украине новый бесстыдный ультиматум — он заявил, что к проведению встречи в "нормандском формате" на высшем уровне команде Зеленского нужно принять и согласовать с Донбассом десятки законов, а изменить Конституцию Украины и внести в нее определение относительно правового статуса Донбасса уже до 6 июля.

Зеленский мгновенно отреагировал на циничное требование Путина. Он заявил, что от Украины никто не может ничего требовать на международной арене, в том числе, принятие закона о "особом статусе Донбасса".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что у Путина внезапно изменили позицию по Донбассу. В Совфеде РФ заявили, что России не нужны так называемые "ЛНР" и "ДНР". Кремль видит ОРДЛО только в составе Украины, но с особым статусом.