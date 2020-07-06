Новости

Лента новостей

Франция обратилась с неожиданным предложением к Украине и России

Политика | Читати новину українською
Франция обратилась с неожиданным предложением к Украине и России Фото: wikipedia.org

Во Франции приоритетным вопросом видят завершение конфликта на Донбассе, так как там ежедневно гибнут люди. После урегулирования этого сложного вопроса, можно будет активно рассматривать вопрос возвращения Украине оккупированного Россией Крыма. С таким заявлением выступил посол Франции в Украине Этьен де Понсен. Он предложил властям Украины и России последовательно выполнить минские соглашения, что позволит в ОРДЛО провести выборы, так как время уходит. Дипломат считает, что шансы на проведение выборов на Донбассе в этом году еще остаются, но для этого Киев и Москва должны сделать определенные шаги. Об этом посол Франции заявил в интервью РБК-Украина, передает ONLINE.UA.

Этьен де Понсен согласился, что последовательность шагов – как раз главный пункт споров между Россией и Украиной. В частности, это касается позиции официального Киева в том, что никакие полноценные демократические выборы по всем стандартам в ОРДЛО не могут произойти до того времени, пока Украина не получит уверенный контроль над всей своей границей.

"Это как раз и должно обсуждаться между участниками переговоров. Нам не надо в это слишком вмешиваться. Принцип заключается в том, что мы, Франция и Германия, находимся в процессе для того, чтобы помочь, но переговорщики в Минске должны анализировать ситуацию и описывать, как имплементировать положения договоренностей", — считает французский посол, отмечая, что прежде всего Россия и украина должны договориться между собой.

Дипломат также прокомментировал позицию президента Франции Эммануэля Макрона, который призывает Европу к диалогу с Россией, что неоднозначно оценивают в Украине. По словам Этьена де Понсена, официальный Париж не отказывается от принципиальной позиции относительно территориальной целостности Украины, но это не значит, что мы не должны говорить с Россией.

Напомним, 3 июля в Берлине состоялась встреча политсоветников "нормандского формата". На ней, в частности, присутствовали глава ОП Андрей Ермак и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Кроме того, там также находился куратор переговоров по Донбассу и главный переговорщик Путина — Дмитрий Козак. Именно он выдвинул Украине новый бесстыдный ультиматум — он заявил, что к проведению встречи в "нормандском формате" на высшем уровне команде Зеленского нужно принять и согласовать с Донбассом десятки законов, а изменить Конституцию Украины и внести в нее определение относительно правового статуса ОРДЛО уже до 6 июля.

Зеленский мгновенно отреагировал на циничное требование Путина. Он заявил, что от Украины никто не может ничего требовать на международной арене, в том числе, принятие закона о "особом статусе Донбасса".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что у Зеленского ответили на ультиматум Путина по Донбассу.

Источник: РБК-Украина Теги: Россия, Украина, Донбасс, Крым, ОРДЛО, оккупация, ЛНР, ДНР, переговори, Франция, Минские соглашения
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 49043 +543
Выздоровели 21703 +327
Летальные 1262 +13

Данные МОЗ Украины
Обновлено:10:11, 06.07.2020

Курс валют 06.07.2020
Покупка Продажа Межбанк
USD
26,97
27,07
27,18
EUR
30,45
30,56
30,53
GBP
33,71
33,84
-
RUB
0,38
0,38
-
Все курсы валют на сегодня
Блоги
Читать другие блоги
Loading...

Другие новости

Loading...