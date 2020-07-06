Великобритания готовит неприятный сюрприз России - что известно

В понедельник, 6 июля, Великобритания вводит первые самостоятельные санкции против России после выхода с состава ЕС. Они вступят в силу незамедлительно и будут касаться россиян, причастными к смерти адвоката Сергея Магнитского. Известно, что в санкционный список попадут несколько десятков человек. Их глава МИД Великобритании Доминик Рааб назвал мучителями, убийцами и насильниками. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Financial Times.

Отмечается, что россияне, против которых будут введены санкции, причастны к смерти в ноябре 2009 года в московском следственном изоляторе юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского. им будет запрещен въезд в королевство, кроме того, Британия заморозит их счета в банках. Представитель МИДа отметил, что действующий только в Британии режим позволит "работать независимо от таких союзников, как США, Канада, Австралия и Европейский союз".

"С сегодняшнего дня в Великобритании будут новые полномочия не давать права на въезд для тех, кто причастен к грубым нарушениям прав человека... также запрещено направлять средства в наши банковские учреждения и получать прибыль с нашей экономики", — заявил Рааб.

Ожидается, что имена россиян, которые попадут в список санкций Великобритании, назовут сегодня на заседании британского парламента. Кроме граждан РФ, под санкции попадут граждане Саудовской Аравии, которых Лондон собирается наказать в связи с убийством Джамаля Хашкаджи в 2018 году.

Напомним, о том, что Великобритания планирует ввести санкции против ряда стран за нарушение прав человека, стало известно в январе этого года. Как сообщалось, под первую санкционную волну попадут Россия, Ливия и Северная Корея.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в США решили приблизить час расплаты Путина после резонансного международного скандала о сговоре России с талибами, которым российская разведка платила за убийство американских военных в Афганистане. Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп назвал эту шокирующую информацию "фейком", сенаторы хотят заморозить американские активы Путина, Шойгу, российских олигархов и квазигосударственных компаний, а также запретить на их въезд в США. Объектами дополнительных санкций могут также стать близкие Владимиру Путину российские политические деятели и члены их семей.