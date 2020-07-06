Сложно представить - у Зеленского сделали жесткое заявление о Донбассе

В октябре по всей Украине пройдут местные выборы. Украинская власть напомнила о несколько условий, необходимых для голосования в ОРДЛО. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Украинскую правду".

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, прежде всего речь идет об украинском законодательстве, украинский ЦИК, украинские партии и медиа.

"Что касается выборов на Донбассе должны состояться определенные условия, чтобы они там прошли. На сегодня я не вижу, как там могут происходить выборы. Если будут какие-то изменения, какие-то процессы, рано или поздно там будут происходить выборы. Но они должны проходить на украинской территории, над избирательным участком должен быть украинский флаг, должны быть украинские средства массовой информации, украинские политические силы. Они должны происходить по украинскому законодательству, по украинской Конституции, и украинская Центральная избирательная комиссия должна их там проводить. Пока что мне сложно представить такие условия", — подчеркнул Данилов.

Чиновник добавил, представители рабочих групп в минском и нормандском переговорных процессах сейчас прорабатывают эти вопросы. Впрочем, существуют границы, пересечь которые Киев не способен.

"Компромиссы? Да, они возможны, но есть определенные границы, через которые мы переходить не можем. Почему? Потому что нам это не позволит украинский народ", — резюмировал Данилов.

Он отметил, ситуация на Донбассе сложная, но контролируемая.

Местные выборы планируют провести 25 октября этого года.

Как сообщал ONLINE.UA, руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия озвучил важное предупреждением всем украинцам — он официально сообщил, что перенести местные выборы с октября месяца уже невозможно. Кроме того, политик обратил внимание на то, что вскоре Верховная Рада должна назначить дату проведения местных выборов.