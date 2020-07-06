В ЕС скончался всемирно известный оскароносный композитор - что об этом известно

Жизненный путь итальянского композитора Эннио Морриконе, который прославился на весь мир своими саундтреками к десяткам фильмов, оборвался в родной стране накануне. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на зарубежные СМИ.

Автор музыки умер в возрасте 91 года. Это произошло в ночь на понедельник, 6 июня, в одной из римских больниц. Накануне он туда попал из-за перелома бедренной кости.

Напомним, композитор родился в Риме в 1928 году. Он получил музыкальное образование в консерватории Санта-Сесилия. Будущему великому композитору удалось получить диплом сразу по трем направлениям — игре на трубе, из оркестра и композиции.

Морриконе стал известным благодаря музыке для так называемых спагетти-вестернов 1960-х годов — фильмов о Диком Западе и головорезах, которые снимали итальянцы, оттуда и столь ироничное название. Больше всего его помнят именно за саундтреки к "Хорошего, плохого, злого". Эти ленты одновременно дали толчок карьере голливудского актера Клинта Иствуда.

Композитора также прославила композиция Chi Mai, которая стала главной темой фильма "Профессионал", в котором сыграл Жан-Поль Бельмондо.

За свою жизнь Морриконе получил две награды "Оскар" — за вклад в кинематограф и за музыку к фильму Квентіне Тарантино "Омерзительная Восьмерка". В 2010-х годах композитор вернулся к истокам и создал саундтреки к нескольким вестернам.

Также итальянский художник имел три "Золотых глобуса".

Как сообщал ONLINE.UA, популярный во всем мире британский анонимный художник Бэнкси поразил новой зрелищной картиной. Свою новую работу он посвятил протестам в США, которые возникли после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.

Бэнкси, который всегда реагирует на важные социально-политические темы и привлекает внимание всего мира к проблемам людей, признался, что не сразу хотел высказываться на эту тему, но после того, как понял, что ситуация стала следствием проблемы белых людей, а не темнокожих, решил обнародовать свою точку зрения.