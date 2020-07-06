Зеленский знал - в СНБО наконец раскрыли всю правду про коронавирус в Украине

Украина начала серьезно готовиться к пандемии коронавируса еще в январе 2020 года, когда Китай еще всеми силами скрывал масштаб проблемы. Украинский глава Владимир Зеленский с первого дня знал об опасности, хотя в начале пандемии координации действий властей и было недостаточно, чтобы подготовить страну к защите от инфекционного заболевания, которое стало глобальной мировой проблемой. Всю правду о ситуации с коронавирусом в Украине раскрыл секретарь СНБО Алексей Данилов, передает ONLINE.UA со ссылкой на УП.

"Окончательно мы убедились, что это большая проблема, 25 января, когда получили данные нашей разведки. Из того, о чем там шла речь, мы поняли, что будет в дальнейшем происходить. Уже с 11 января, несмотря на ситуацию с Тегераном, отдельная группа уже начинала отрабатывать Covid. А с 20 января у нас было круглосуточное дежурство по сбору информации, всего, что происходит, как страны мира готовятся. Мы каждый, каждый день это отрабатывали. Информирование Владимира Александровича было с первого дня. Он сразу воспринял, что это серьезная вещь. Это было так же для меня очень приятно, что он понимает", — рассказал Данилов.

Он отметил, что подготовка, в частности, велась путем сбора специалистов, прежде всего – вирусологов. Они, по словам Данилова, давали свои прогнозы – что коронавирус придет в Украину и обойти пандемию будет невозможно. Тогда, уверил Данилов, власти начали мощно готовиться, так как понимали, что вызовы будут очень-очень большие.

Данилов не стал раскрывать прогнозы по ситуации с коронавирусом, которая сложится в Украине к концу лета. Но он предупредил, что если украинцы не будут придерживаться карантина, то все будет развиваться крайне опасно.

"У нас есть понимание, но я бы не хотел людей этими цифрами пугать. Я могу сказать, что мы подготовлены на сегодняшний день, но людям надо поведение свою привести в норму карантинного периода. И я никому не советую с этим шутить", — пояснил Данилов.

Секретарь СНБО уверил, что Украина на сегодняшний день полностью готова преодолевать пандемию и обязательно победит Covid-19 .

Важно отметить, что Украина, по данным Минздрава, вошла в серьезную волну пандемии коронавируса, в связи с чем в нашей стране уже ведется активная подготовка больниц второй волны для оказания медицинской помощи. В целом в стране загруженность коек составляет 15-17% и есть почти 2 тысячи свободных аппаратов ИВЛ. Но ситуация с каждым днем ухудшается, так как каждый день число пациентов, нуждающихся в госпитализации, растет. В Минздраве предупредили украинцев, что власть готова усилить карантин, но на этот шаг пойдут, если медицинская система будет не в состоянии справиться с количеством больных COVID-19 — когда в больницу привозят больного, а свободных мест в больнице нет.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что за последние сутки число больных коронавирусом в Украине наконец начало снижаться. Было зафиксировано 543 новых случая заболевания, что почти на 300 меньше по сравнению с предыдущим днем. Общее число заболевших в стране уже превышает 49 тысяч.