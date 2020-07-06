Агрессор открыл огонь на Донбассе - шокирующие новости на фоне обострения

Российский агрессор нанес новый удар на Донбассе. В понедельник, 6 июля, боевики так называемой "ДНР" обстреляли позиции украинских бойцов с применением запрещенных минскими договоренностями оружия. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр Операции Объединенных сил.

По данным украинского командования, один украинский боец получил травму.

"Так, по позициям украинских защитников вблизи Верхньоторецького, российские оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов. В результате разрыва одной из мин получил боевое травмирования один военнослужащий Объединенных сил", — отметили в ООС.

Благодаря евакуаційній технике его госпитализировали в медицинское учреждение. Там он получил всю необходимую помощь, его состояние оценили как удовлетворительное.

"Такие преступные действия российских оккупантов еще раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей. Подразделения операции Объединенных сил использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ", — добавили в пресс-центре.

Пока неизвестно, какие потери понес враг после ответа от украинских бойцов.

Напомним, война на Донбассе продолжается с весны 2014 года, когда российские наемники и кадровые военнослужащие вторглись на Донетчину и Луганщину. К тому Кремль аннексировал оккупированный Крым, ни одна страна не признала этого преступления.

Как сообщал ONLINE.UA, команда главы Кремля Владимира Путина продолжает устраивать бесстыдные провокации и тормозить переговоры в нормандском формате.

Недавно стало известно, что Украина, Германия и Франция продемонстрировали готовность приложить максимум усилий для выполнения договоренностей "Нормандской четверки", достигнутых в Париже, и приблизить проведение саммита в Берлине, однако официальная Москва неожиданно для всех заявила, что хочет взять паузу в этом вопросе.