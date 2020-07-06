Готовит себе замену - россияне в шоке от нового скандального решения Путина

В России разгорелся нешуточный скандал в связи с назначением племянника президента РФ Владимира Путина главой антикоррупционной партии. Россияне не сомневаются, что за этим тайным назначением стоит Кремль, где готовят замену самому Путину. Граждане России недоумевают, как Роман Путин может возглавлять партию "Народ против коррупции", если неоднократно становился фигурантом резонансных коррупционных скандалов с незаконным отмыванием сотен миллиардов долларов. Они называют это скандальное решение верхом цинизма и издевательства Кремлем над народом страны, который путинская династия решила навсегда оставить рабами. О назначении племянника Путина на новую должность сообщил председатель генполитсовета партии Григорий Анисимов, передает ONLINE.UA.

Известно, что голосование за Романа Путина было тайным — его избрали на пятилетний срок. Он назвал первоочередной задачей партии региональные выборы в сентябре, а затем — выборы в Госдуму. Впрочем, племянник Путина признался, что у него очень много планов в самых различных сферах деятельности государства, которые затронут абсолютно все отрасли.

Роман Путин (фото — commons.wikimedia.org)

"Вот он семейный серпентарий, не просто так же Володин сказал, что «после Путина, будет Путин»; На помощь дедульке пришел. Преемник практически. Таких династий нам не надо; Это шутка такая что ли?; Вот он, скрытый туз в колоде; Трэш и угар... :); Это уже явный перебор; Какое изощренное издевательство над народом; Готовит себе замену... Теперь точно по-новому заживем, с новым старым президентом, с его племянником, который сокрушит эту всем ненавистную систему распила, отката и заноса, кумовства и коррупции, которую вообще-то создал и лелеет сейчас, его дядя; На самом деле готовится проект переселения разума Путина в другое тело. Беспрецедентное развитие российских технологий в Сколково. Очень тайная миссия. Оригинал, правда, придется ликвидировать в процессе синхронизации: его заменит новый, молодой, еще сильнее, тот самый Путин", — комментируют россияне назначение племянника Путина главой антикоррупционной партии России.

Как известно, Роман Путин является сыном двоюродного брата российского президента Игоря Путина, который входил в советы директоров АвтоВАЗбанка, Мастер-банка, подольского Промышленного сберегательного банка и Русского земельного банка (у всех банков отозваны лицензии). Роман Путин в прошлом работал в ФСБ, он также входит в советы директоров четырех банков (у всех были отозваны лицензии). В 2012-2013 годах был советником губернатора Новосибирской области на общественных началах. Владеет несколькими компаниями и возглавляет попечительский фонд Федерации тхэквондо России.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Путин шокировал новым абсурдным заявлением относительно Конституции.