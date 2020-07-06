Не надо беспокоиться - в ЕС неожиданно успокоили Украину

Официальный Париж регулярно контактирует с Москвой, в том числе и по вопросам Украины. В правительстве Франции утверждают, что не скрывают никакие детали этих переговоров от партнеров из Киева. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "РБК-Украина".

По словам французского посла в Украине Этьена де Понсена, Париж всегда информирует иностранных партнеров о деталях переговоров, которые касаются общих с ними тем.

"Конечно, мы всегда информируем все о наших украинских партнеров. Между президентами Путиным и Зеленским также происходят разговоры, есть много контактов на уровне советников. Андрей Ермак, Алексей Резников, Андрей Таран были в Париже недавно, эти переговоры прошли очень хорошо. То есть нет никаких закулисных переговоров относительно Украины, об этом не надо беспокоиться", — пояснил дипломат.

Он отметил, переговоры Зеленского и Макрона проходят в непринужденной атмосфере, будто они разговаривают "как друзья".

"Нет никакой тайной повестки дня. И, конечно, когда президент Макрон говорит с Путиным, то они говорят не только об Украине, есть много других вопросов", — добавил де Понсен.

Напомним, последние переговоры президентов Эммануэля Макрона и Владимира Путина состоялись 26 июня. лидеры обсудили ряд вопросов, связанных с пандемией COVID-19 , терроризмом и Украиной.

Как сообщал ONLINE.UA, во Франции приоритетным вопросом видят завершения конфликта на Донбассе, поскольку там ежедневно гибнут люди. После урегулирования этого сложного вопроса, можно будет активно рассматривать вопрос о возвращении Украине оккупированного Россией Крыма. С таким заявлением выступил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.