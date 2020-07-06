НАПК серьезно взялось за доходы чиновников - в чем дело

НАПК приготовило украинским чиновникам неприятный сюрприз — с 6 июля антикоррупционное агентство начинает мониторинг из зарплат и доходов на соответствие образу жизни. В ходе проверки будет установлено, как живут чиновники на свои зарплаты и если будет выявлено превышение расходов над доходами, то будет запускаться полная проверка деклараций на выявление фактов коррупционных нарушений, которыми уже будут заниматься правоохранительные органы. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Отныне Украина — среди шести стран, применяющих инструмент мониторинга образа жизни. Поэтому случаи, когда чиновник, зарабатывающий 10 тысяч, ездит на «Мерседесе», теперь будут фиксировать не только журналистские расследования. Их будут устанавливать и обрабатывать на уровне государства", — анонсировал проверку зарплат чиновников глава НАПК Александр Новиков.

В рамках мониторинга образа жизни чиновников будут проверять пользование ними объектами, которые не указаны в декларации, сведения о полученных подарках и приобретение объектов, стоимость которых превышает задекларированные активы. Это поможет выявить тех чиновников, которые задекларировали достаточно скромные доходы и одновременно пользуются люксовыми автомобилями, покупают имения, получают ценные подарки от ближайших родственников и тому подобное.

Отмечается, что мониторинг также будет осуществляться на основании журналистских расследований, других сообщений в СМИ, информации от граждан, организаций и из других открытых источников.

Важно напомнить, что с 1 июня НАПК запустило проверку деклараций чиновников и министров по новым правилам. Они предусматривают проверку стоимости задекларированных активов в соответствии с их рыночной ценой, а в случае появления новой информации по доходам — проведение повторной проверки декларации. Также в НАПК теперь проверяют и задекларированные подарки чиновников — не превышают ли они предельные суммы.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что НАПК взялось за многомиллионные доходы Тимошенко из США. Речь идет о внушительной суммой в размере более 148 млн гривен (около 5,5 млн долларов), которые, как указала Тимошенко, она получила в качестве "компенсации вреда, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, которая получена в США на стадии досудебного урегулирования".