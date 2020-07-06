Долгожданный бой Ломаченко против Лопеса - раскрыты важные детали

Бой между украинским боксером Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом сорвался из-за пандемии коронавирус COVID-19 . Сейчас Всемирный боксерский совет официально анонсировала его проведения в будущем. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на представительство WBC в социальных сетях.

Организация также обнародовала постер боя, что говорит уже о окончательно решен вопрос относительно его проведения.

Напомним, Ломаченко владеет чемпионскими поясами WBA, WBC, WBO. Его будущий соперник имеет пояс IBF. Они сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

К глобальной эпидемии COVID-19 поединок планировали провести 30 мая. Впрочем, его перенесли на неопределенное время.

По словам промоутера Боба Арума, предварительно поединок за обладание титулом абсолютного чемпиона мира планируют на сентябрь. Он добавил, речь идет о 19 сентября. Бойцы должны встретиться на ринге одной из арен Лас-Вегаса. Этот вопрос еще не решили.

Напомним, Ломаченко за свою профессиональную карьеру выходил на ринг 15 раз. Он одержал 14 побед, 10 из которых завоеваны нокаутом противника.

Лопес также провел 15 боев, однако ни одного из них не проиграл. Количество соперников, которых тот нокаутировал также немного выше статистику украинца — 12. Американец чуть младше Ломаченко, он начал свою карьеру на три года позже, в 2016-ом .

Как сообщал ONLINE.UA, боксер-чемпион Оскар Де Ла Хойя назвал трех главных бойцов современности. До этого лаконичного рейтинга американец добавил одного украинского спортсмена.

Василий Ломаченко, по его мнению, выдающийся боксер. Другую строчку занял Терн Кроуфорд, который якобы имеет все возможности стать спортивной суперзвездой.