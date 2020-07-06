Главный противник "Северного потока-2" внезапно решил уступить Путину

Команда главы Кремля Владимира Путина не намерена отступать от своего плана запустить скандальный газопровод "Северный поток-2 ", который позволит России поставлять газ в Европу в обход Украины, уже до конца 2020 года. И в этом Москве внезапно помогла Дания, которая до последнего оставалась одним из главным противников "Северного потока-2 ". Датское энергетическое агентство разрешило достроить газопровод с участием судов с якорным позиционированием, хотя ранее запрещала их использование на своей территории из-за экологической угрозы. О новом решении датского регулятора сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу DEA.

"Оставшаяся часть трубопровода, которая должна быть построена в Дании, находится за пределами района, где не рекомендуется траление дна, заводка якорей и донные работы из-за риска, создаваемого захороненными боевыми химическими веществами", — пояснили свое решение в Датском энергетическом агентстве.

После нового решения Дании основные работы по завершению строительства "Северного потока — 2" могут начаться осенью. До этого момента оператор проекта Nord Stream 2 AG должен будет представить обновленный план работ и согласовать его с Датским энергетическим агентством. И кроме того, в разрешении DEA говорится, что в июле — августе в районе острова Борнхольм идет нерест трески и в течение двух месяцев все работы там запрещены. Как известно, для завершения строительства российского газопровода, который ударит не только по экономике Украины, но и сделает зависимой от Кремля многие страны Европы, осталось уложить около 160 км в Балтийском море.

Напомним, российские власти и "Газпром" после введения санкций США неоднократно указывали, что в состоянии завершить проект собственными силами. В качестве судна, готового к работам, назывался купленный у Китая "Академик Черский". Но на завершении строительства проблемы газопровода не заканчиваются. Ранее США предупреждали, что ведут дополнительные санкции против тех, кто будет покупать газ у России, в частности, против Германии. Между Трампом и Меркель возник серьезный спор по этому вопросу, который уже имеет негативные последствия.