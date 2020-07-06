Сколько украинцев работают неофициально - ошеломляющие данные Госстата

По состоянию на 2020 год неофициальное трудоустройство остается популярным среди украинцев явлением. Согласно последним данным Службы государственной статистики, примерно пятая часть населения работает именно таким образом. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "ТСН".

По данным Госстата, количество украинцев в возрасте от 15 до 70 лет, которые работают без официального оформления, достигло за последние три месяца 3,5 миллиона.

Всего в Украине работают, как считается, около 17 миллионов людей. Наиболее распространено неофициальное трудоустройство среди жителей сел и населенных пунктов. Доля таких случаев достигает 1,8 миллиона.

Известно, что с января до марта 2020 года примерно 3,4 миллиона граждан Украины работали с неофициальным устройством. Доля женщин и мужчин среди них достигала 1,35 миллиона и свыше 2 миллионов соответственно.

Напомним, в Украине приняли новый Трудовой кодекс. Согласно его положениям, рабочие могут иметь электронную трудовую книжку. Решение о цифровизацию этих процессов приняли в конце ноября 2019 года.

Прошлого декабря нардепы Верховной Рады поддержали изменения в наказание работодателей за неофициальное трудоустройство рабочих. Сейчас штрафы за такое нарушение немного уменьшили. За неоформление трудового договора организации придется заплатить десятикратный размер минимальной украинской зарплаты.

Как сообщал ONLINE.UA, в Украине продолжается пенсионная реформа, в рамках которой пенсионерам приготовили новый сюрприз. Теперь для назначения пенсии по достижению соответствующего возраста гражданам не нужно обращаться непосредственно в органы ПФУ — выплаты будут назначать автоматически. Такая услуга начала работать уже с 1 июля 2020 года.