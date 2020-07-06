В НБУ приняли неожиданное решение после отставки Смолия - что известно

Отставка главы Нацбанка Якова Смолия стала одним из самых резонансных событий последних дней в экономической жизни Украины. Ситуация особенно обострилась после того, как Смолий заявил, что ему пришлось уволиться из-за систематического политического давления на руководство НБУ со стороны властей. Место главы НБУ пока остается вакантным, поэтому вопрос, кто возглавит регулятор после отставки Смолия, находится на повестке дня как у руководства страны, так и у международных партнеров Украины, которые выразили обеспокоенность в связи с последними событиями. Но 6 июля НБУ лишился и заместителя главы регулятора, который курировал валютный блок. Совет Национального банка отказался назначить Олега Чурия заместителем председателя НБУ на новый срок, поэтому его полномочия прекращаются 10 июля. Об этом сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин, передает ONLINE.UA.

"Сегодня, 6 июля 2020 года, состоялось внеочередное заседание Совета Национального банка Украины, на котором было рассмотрено представление председателя Национального банка Украины Якова Смолия о назначении Олега Чурия на должность заместителя председателя Национального банка Украины. Совет воздержался от назначения Олега Чурия на должность заместителя председателя Национального банка Украины", — сообщил Данилишин.

Он уточнил, что срок полномочий Чурия заканчивается 10 июля 2020 года, но согласно закону о Нацбанке, Чурий сможет продолжать работать заместителем председателя НБУ до вступления в должность его преемника.

Как известно, Олег Чурий занимал должность заместителя председателя Национального банка Украины с июня 2015 года. В его полномочия входили вопросы осуществления операций на открытых рынках, валютного регулирования, а также деятельности Депозитария Национального банка.

Напомним, глава Национального банка Яков Смолий написал и подал на имя президента Владимира Зеленского заявление об отставке из-за "систематического политического давления" 1 июля. Чиновник до последнего не хотел называть конкретных фамилий, однако уточнил, что решение об отставке принял после многочисленных абсурдных требований команды украинского лидера Владимира Зеленского, которые Смолий не хотел и не собирался выполнять. Зеленский в свою очередь уверил, что у него были хорошие отношения с уже бывшим главой НБУ.

Послы Большой семерки, в которую входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США, экстренно отреагировали на новые проблемы Украины, связанные с внезапной отставкой главы НБУ Якова Смолия. Они мгновенно обратились к украинским властям и предостерегли от отката реформ, так как это поставит по угрозу не только их надежность, но и поддержку со стороны Запада.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что посол Франции обратился к команде Зеленского с жестким предупреждением после отставки Смолия.