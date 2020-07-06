Есть результат - Зеленский сообщил украинцам замечательную новость

В понедельник, 6 июля глава государства Владимир Зеленский поделился с украинцами важными данными — он заявил, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась, в связи с чем наблюдается значительно снижение числа больных. Данное заявление прозвучало на традиционном селекторном совещании по противодействию распространению коронавируса, которое состоялось под председательством украинского лидера. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт ОПУ.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль доложил Зеленскому, что несмотря на стремительный рост в Украине в июне количества инфицированных коронавируса, динамика течения пандемии стабилизируется. В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что продолжает снижаться и процент больных медработников — сейчас он составляет 6%.

"Уменьшение количества украинцев и медиков, которые заражаются коронавирусом, показывает, что все старания власти по защите медицинских работников на передовой были правильными и имеют результат. Помню, в начале эпидемии больные медики составили пятую часть всех зараженных. Теперь же тщательное внимание надо уделять общественным местам. Например, ресторанам, кафе или клубам. Надо требовать от них ответственности перед их клиентами. Люди платят деньги не за то, чтобы выйти от них с болезнью, от которой пока нет вакцины", — поставил задачу правительству президент.

В Нацполиции отчитались Зеленскому, что провели проверку работу клубов после 22:00 и те развлекательные заведения, которые нарушали карантинные правила, были оштрафованы. В МВД отметили, что возьмутся за тщательный контроль работы этих учреждений, чтобы уменьшить риск заражения граждан коронавирусом.

Напомним, за последние сутки число больных коронавирусом в Украине наконец начало снижаться. Было зафиксировано 543 новых случая заболевания, что почти на 300 меньше по сравнению с предыдущим днем. Общее число заболевших в стране уже превышает 49 тысяч.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в СНБО раскрыли всю правду о ситуации с коронавирусом в Украине. Как выяснилось, о грядущей пандемии власти знали и начали готовится еще в январе 2020 года.