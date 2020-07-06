Присоединение "ЛНР" и "ДНР" к России - в Кремле раскрыли план Путина

В команде российского президента Владимира Путина снова открестились от так называемых "ЛНР" и "ДНР", жителям которых Москва массово раздает гражданство и российские паспорта по самым упрощенным условиям. В Кремле признали, что Донбасс не нужен России как "своя" территория, но отметили, что Москва и дальше будет "помогать" жителям ОРДЛО, а это значит, что рассчитывать на прекращение войны не стоит. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, прокомментировав недавнее заявление экс-главаря боевиков "ДНР" Александра Бородая, который уверенно заявил о том, что Кремль в скором времени де-юре включит оккупированные территории украинского Донбасса в состав РФ, передает ONLINE.UA.

"Что касается каких-то шагов в сторону России, я информацией на этот счет не располагаю. Но Москва продолжит поддерживать жителей Донбасса, поскольку мы существенно не приближаемся к моменту урегулирования ситуации на юго-востоке Украины", — заявил Песков.

Таким образом у Путина поставили на место бывшего главаря "ДНР" Александра Бородая, который уверенно заявил о том, что Кремль в ближайшее де-юре включит оккупированные территории украинского Донбасса в состав РФ. Его слова назвал "трепом" также российский террорист, экс-главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков).

При этом в команде Путина продолжают выдвигать бесстыдные требования команде Зеленского по Донбассу. В Кремле хотят, чтобы Украина активизировала свои усилия по реализации так называемой формулы Штайнмайера. Она предусматривает, что бывшие сепаратистские районы автоматически получат постоянный особый статус, как только ОБСЕ признает местные выборы там свободными и справедливыми.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Кремль считает так называемые "ЛНР" и "ДНР" территориями Украины и не собирается включать их в состав России. Ни о каком де-юре признании украинского Донбасса "российским" и речи быть не может. Единственное, чего продолжит добиваться команда Путина, — получение Донбассом особого статуса, но в составе Украины. О неожиданной позиции Кремля по Донбассу сообщил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.