ЕС выступает против - Брюссель внезапно раскритиковал США

В Соединенных Штатах поддержали новый законопроект санкций против строительства газопровода "Северный поток-2 ". В то же время в Евросоюзе выступили с разгромной критикой в адрес Вашингтона. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам представителя Еврокомиссии, европейские компании на законных основаниях работают над строительством "Потока", поэтому они никогда не примут санкций со стороны Белого дома.

"Нам известно о законопроект, представленном Конгрессу на прошлой неделе, который называют как Protecting europe’s Energy Security Clarification Act of 2020 ("Уточняющий закон о защите энергетической безопасности Европы 2020 года"), мы следим за процессом. В принципе, ЕС выступает против введения санкций в отношении компаний ЕС, которые ведут законный бизнес", — добавили в ведомстве.

Чиновник напомнил, позиция европейской власти была такой с самого начала и не изменилась.

"Целью Европейской комиссии всегда было обеспечение того, чтобы "Северный поток 2" функционировал прозрачным и недискриминационным образом с соответствующей степенью надзора со стороны регуляционных органов согласно основных принципов международного права и энергетического права ЕС", — добавили в ЕК.

В ЕС с мая 2019 года действующая Директива по газу, она устанавливает четкие правила для деятельности трубопроводов, соединяющих европейский газовый утро с другими странами.

Напомним, американский Сенат утвердил новые санкции против "Северного потока-2 " в оборонном бюджете США.

Как сообщал ONLINE.UA, 1 июля международное сообщество поразила долгожданная новость — стало известно, что на российский газопровод Северный поток-2 ждут новые санкции, ведь американские сенаторы поддержали внесение пункта о санкциях оборонного бюджета США.

Это решение не могло не остаться без реакции со стороны команды главы Кремля Владимира Путина — в компании Nord Stream 2 AG сразу же запаниковали, ведь в случае введения новых санкций Штатов будут заблокированы около 700 миллионов евро инвестиций.