ЕС выступает против - Брюссель внезапно раскритиковал США

В Соединенных Штатах поддержали новый законопроект санкций против строительства газопровода "Северный
По словам представителя Еврокомиссии, европейские компании на законных основаниях работают над строительством "Потока", поэтому они никогда не примут санкций со стороны Белого дома.
"Нам известно о законопроект, представленном Конгрессу на прошлой неделе, который называют как Protecting europe’s Energy Security Clarification Act of 2020 ("Уточняющий закон о защите энергетической безопасности Европы 2020 года"), мы следим за процессом. В принципе, ЕС выступает против введения санкций в отношении компаний ЕС, которые ведут законный бизнес", — добавили в ведомстве.
Чиновник напомнил, позиция европейской власти была такой с самого начала и не изменилась.
"Целью Европейской комиссии всегда было обеспечение того, чтобы "Северный поток 2" функционировал прозрачным и недискриминационным образом с соответствующей степенью надзора со стороны регуляционных органов согласно основных принципов международного права и энергетического права ЕС", — добавили в ЕК.
В ЕС с мая 2019 года действующая Директива по газу, она устанавливает четкие правила для деятельности трубопроводов, соединяющих европейский газовый утро с другими странами.
Напомним, американский Сенат утвердил новые санкции против "Северного
Как сообщал ONLINE.UA, 1 июля международное сообщество поразила долгожданная новость — стало известно, что на российский газопровод Северный
Это решение не могло не остаться без реакции со стороны команды главы Кремля Владимира Путина — в компании Nord Stream 2 AG сразу же запаниковали, ведь в случае введения новых санкций Штатов будут заблокированы около 700 миллионов евро инвестиций.