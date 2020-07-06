У Путина срочно обратились к Зеленскому - что случилось

После демарша, который устроила команда главы Кремля Владимира Путина во время переговоров с представителями Украины, Франции и Германии в нормандском формате в Берлине, Москва продолжает выдвигать требования президенту Украины Владимиру Зеленскому. 6 июля спикер Кремля Дмитрий Песков продолжил бесстыдно настаивать на предоставлении со стороны украинских властей особого статуса оккупированному Донбассу. Он заявил, что это не ультиматум, а напоминание официальному Киеву об обязательствах, которые Украина взяла на себя в рамках Минских договоренностей. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на росСМИ.

"Никто никаких ультиматумов не ставил, но то, что уже давным-давно эта работа должна была быть проделана, давным-давно Украина должна была выполнить взятые ранее неоднократно на себя обязательства, — это очевидный факт, который вряд ли кто сможет отрицать", — заявил Песков, отметив, что именно этих шагов Путин ждет от Зеленского, чтобы начать следующий этап переговоров.

Как известно,в ходе встречи политсоветники "нормандского формата" в Берлине продемонстрировали готовность приложить максимум усилий для выполнения договоренностей нормандской четверки, достигнутых в Париже, и приблизить проведения саммита в Берлине. Но команда Путина заявила о намерении взять паузу, пока Украина не внесет изменения в Конституцию относительно особого статуса Донбасса и не согласует с боевиками ОРДЛО еще десятки законов.

Официальный Киев приниципально придерживается своей позиции по Донбассу и не собирается садится за стол переговоров с боевиками, на чем настаивает Москва. Президент Украины Владимир Зеленский напомнил команде Путина, что никто не может ничего требовать от Украины на международной арене, в том числе, принятие закона о "особом статусе Донбасса".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Песков раскрыл план Путина по Донбассу. Он заявил, что Москва не собирается "включать" так называемые "ЛНР" и "ДНР" в состав РФ, как бы этого не хотели главари боевиков ОРДЛО.