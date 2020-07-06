Google готовит неожиданный сюрприз для пользователей - что известно

Компания Google готовит новый приятный сюрприз для пользователей — в браузер Google Chrome внедрят новую функцию, которая позволит снизить большое энергопотребление прибложения. Пользователям обещают, что после запуска функции их ноутбуки, смартфоны и другие гаджеты смогут дольше работать без подзарядки. Новую функцию планируют запустить в последнем обновлении Chrome 86, которое сейчас проходит этап тестирования. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на портал The Windows Club.

Уже известно, что новая функция Google Chrome под названием Energy Saver позволит отключать ненужные трекеры и таймеры JavaScript в программном коде Chrome, когда вкладки находятся в фоновом режиме, ведь нет никой пользы для пользователей отслеживать многие параметры, например, проверять не изменилась ли позиция прокрутки или анализировать взаимодействие с рекламой. В определенных условиях это позволит сэкономить огромное количество энергии устройства. Отмечается, что работу ноутбука в эксперименте с 36 фоновыми вкладками при запуске Energy Saver удалось продлить на два часа.

Как сообщается, данная функция будет доступна в версиях браузера для Windows, macOS, Linux, Android и Chrome OS. В экспериментальном виде новая функция может быть активирована в соответствующем меню, доступном после перехода в chrome://flags.

Стоит обратить внимание на то, что сюрпризы Google не всегда радуют пользователей. Например, недавно корпорация после решения отправить на виртуальное "кладбище" популярную музыкальную платформу Play Music, которой успешно пользовались люди из разных уголков мира 9 лет подряд, столкнулась с жетской критикой. В своем официальном блоге компания объяснила причину такого решения и предложила пользователям "переехать" в новое приложение, однако многим пользователям сети такие "инициативы" не пришлись по душе.

Ранее ONLINE.U сообщал, что Google активно работает над созданием собственной банковской карты. По предварительным данным, она будет интегрирована в платежный сервис Google Pay.