Крайне опасно - украинцы обратились с неотложным требованием к Зеленскому

Украинские граждане безотлагательно призывают главу государства Владимира Зеленского запретить запуск 5G в Украине, так как нет клинически подтвержденной доказательной базы по безопасности данного вида связи для здоровья людей. Стоит обратить внимание на то, что петиция с соответствующим запросом от 7 апреля появилась на сайте президента страны, а уже сегодня обращение собрало 25 тысяч голосов. Теперь Зеленский должен рассмотреть петицию и ответить на нее в течение 10 дней. Об этом сообщает ONLINE.UА со ссылкой на ОПУ.

Автор петиции о запрете 5G в Украине не привела никаких аргументов, но подчеркнула, что внедрение данного вида связи оказывает крайне опасное влияние на здоровье людей. Ее позицию поддержали тысячи украинцев.

Важно отметить, что ученые считают частоты 5G, как и предыдущие стандарты связи, в целом безопасными для человека. На сайте ВОЗтакже утверждается о том, что эта технология безопасна. Но несмотря на это не только в Украине, но и во всем мире, распространяется теория об опасности 5G. К слову, жители Великобритании и Польши уже даже устраивали поджоги вышек данного вида связи, так как конспирологи связывают ее с распространением опасных заболеваний. Например, в 2003 году причиной вспышки SARS называли внедрение сети 3G, свиной грипп в 2009 году связали с запуском 4G. Впрочем и в эпидемии испанки, которая произошла в 1918 году, обвиняли технологии. Правда, тогда это было радио.

Напомним, в Украине тестировать связь 5G начали еще в 2019 году. Предполагается, что после успешного тестирования связи пятого поколения на украинских дорогах ведущие компании, работающие на рынке мобильной связи, получат от государства лицензии на полноценное внедрение 5G по всей стране. Запуск 5G в Украине ожидается к 2022 году. Пока что технологию только тестируют на ограниченных территориях в нескольких крупнейших городах.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что украинцы требуюют, чтобы Зеленский запретил дистанционное образование во всех учебных заведениях страны.