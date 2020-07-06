У Зеленского рассказали о создании нового ведомства - что известно

В Офисе президента Украины обсудили проблему трансплантации органов, условий для работы такой системы не обеспечили. С соответствующим поручением выступил государственный лидер Владимир Зеленский. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ОПУ.

По официальным данным, Министерство здравоохранения решило создать специальное подразделение, которое будет развивать трансплантацию в Украине — чтобы гражданам не нужно было выезжать за этим за границу.

"Надо очень серьезно взяться за развитие трансплантации в нашей стране. Во-первых, в Украине такие операции в пять-шесть раз дешевле, чем за рубежом, а значит доступнее для украинцев. Это повышает шанс сохранить жизнь. Во-вторых, такая качественная услуга за более низкую цену может привлечь иностранцев", — подчеркнул Зеленский.

Министр Максим Степанов пояснил, что его ведомство работает над расширением перечня больниц, которые способны трансплантировать органы. Такие операции могут стать важной частью медицинской реформы.

Следует напомнить, что соответствующий закон "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины, регулирующих вопросы трансплантации анатомических материалов человеку" Зеленский подписал прошлого декабря, после принятия его Верховной Радой.

"Документ регулирует вопросы трансплантации анатомических материалов человеку, гармонизирует национальное законодательство с международными актами и автоматизирует процессы благодаря постепенному внедрению Единой государственной информационной системы трансплантации органов и тканей", — напомнили в ОПУ.

Как сообщал ONLINE.UA, украинская власть не отказалась от планов ввести новый формат больничных листов для украинцев. Уже к концу лета в Министерстве здравоохранения обещают запустить сервис выдачи электронных больничных.

Через этот сервис МИНЗДРАВ планирует выписывать не только больничные листы в электронном виде, но и выдавать медицинские заключения и справки о состоянии здоровья.