В Украине хотят ввести новый налог - к чему готовиться украинцам

Народные депутаты готовят новый неприятный сюрприз украинцам. Они хотят ввести налог для мелких фермеров, которые не сдают свои земельные паи в аренду, а обрабатывают самостоятельно. Если законопроект примут, то рядовому владельцу земельного пая придется платить до 6 тысяч гривен в год. А таких землевладельцев в Украине почти 5 млн. Данную инициативу активно поддерживает большой агробизнес, который столкнулся с проблемами из-за успешного развития мелкого агробизнеса в Украине. Об эттом сообщает ONLINE.UА со ссылкой на DW.

По данным источника, инициаторами законопроекта о новом налоге для фермеров выступили народные депутаты из "Слуги народа" и группы "Доверие". Этот документ №3131 о детенизации производства сельхозродукции уже зарегистрирован в Верховной Раде еще в феврале, но в июне финансовый комитет рекомендовал парламенту принять его в первом чтении. Главным нововведением этого закона является внедрение минимальной налоговой платы с каждого гектара земли сельхозназначения, независимо от того, сколько заработал фермер.

Как известно, на данный момент единоличники платят только земельный налог, который составляет в среднем 140 грн за гектар. Но доходы от продажи сельхозпродукции декларируют только те, кто выращивает ее на собственных земельных участках площадью более 2 га — только в этом случае возникает необходимость оплатить 18% налога с этого дохода.

"После 2014 года тенденция к расторжению договоров аренды ускорилась. С тех пор на селе растет предпринимательский дух, мелкий бизнес неплохо развивается. Это создало проблемы для крупных компаний. Все должны платить налоги. А у нас 30 процентов земли обрабатывается "по-черному", неофициально", — комментируют авторы законопроекта причины своей инициативы.

Важно отметить, что у этого закона есть много сторонников и противников. Те, кто поддерживает введение нового налога на земельные паи для мелких фермеров считают, что закон помешает спекуляции на рынке земли, поскольку ее будет невыгодно содержать, ничего не выращивая. При этом многие эксперты называют закон №3131 опасным, так как он станет силовым вытеснением мелких фермеров с их земли крупными агрокомпаниями, которые будут просто "отжимать" землю у единоличников.

Напомним, в марте 2020 года Верховная Рада приняла закон, разрешающий продавать и покупать земли сельхозназначения и его уже подписал президент Украины Владимир Зеленский. После официальной публикации закон вступит в силу 1 июля 2021 года. Согласно закону, уже 1 июля 2021 года владельцами участков до 100 гектаров могут стать исключительно украинцы. С 1 января 2024 года владеть землей смогут фирмы, однако только те, которыми обладают украинцы. У таких юридических лиц будет возможность покупать до 10 тысяч гектаров земли.

В законе прописано, что 1 га земли в Украине будет стоить не меньше 28 000 грн. При этом по прогнозам Минэкономики, средняя цена за гектар земли в Украине составит не менее 40-60 тысяч грн.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что Зеленский срочно обратился к Кабмину с безотлагательным требованием. Он настаивает на продолжении налоговой реформы в стране. В частности, президент просит определить правила налогообложения контролируемых иностранных компаний и разработать законопроект о разовом декларировании. На подготовку изменений Зеленский дал правительству три месяца.