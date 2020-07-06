Ситуация становится хуже - ВОЗ срочно предостерегла Украину

Коронавирус в Украине не теряет обороты даже в июле 2020 года. Всемирная организация здравоохранения выявили серьезную проблему, связанную с эпидемией среди украинцев. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление представителя структуры Ярно Хабіхта.

По его словам, в Украине уровень положительных тестов на COVID-19 в отношении на 100 тысяч населения выше за другие страны Европы.

"Если мы посмотрим статистику по Украине, то увидим, что среднее количество положительных случаев на 100 тысяч населения значительно выше, чем в европейском регионе. Но в каждой стране есть регионы, которые называются красной зоной, в частности мы наблюдали такое в Испании", — пояснил эксперт.

Представитель ВОЗ отметил, главное поддерживать и увеличивать объемы тестирование, диагностику и отслеживание контактов инфицированного — одновременно с лечением всех больных.

"Кроме того, это зависит от каждого из нас — как мы придерживаемся гигиены рук, или носим маски. Ведь только таким образом мы сможем преодолеть коронавирус... В мире ежедневно растет количество больных COVID-19 и мы не можем сказать, что пандемия идет на убыль. В Западной Европе ситуация немножко улучшается — в Восточной - становится хуже и есть сильные вспышки в Северной и Южной Америке, то есть вирус продолжает путешествовать по миру", — добавил Хабихт.

Напомним, по состоянию на утро 6 июня в Украине подтвердили 49 043 диагнозов COVID-19 . В целом в мире количество инфицированных достигло 11,4 миллиона.

Как сообщал ONLINE.UA, в понедельник, 6 июля глава государства Владимир Зеленский поделился с украинцами важными данными — он заявил, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась, в связи с чем наблюдается значительное снижение числа больных. Такое заявление прозвучало на традиционном селекторном совещании по противодействию распространению коронавирус, которое состоялось под председательством украинского лидера.