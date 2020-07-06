Смолий решил признаться, кто попросил его уйти в отставку

Бывший глава НБУ Яков Смолий, который внезапно подал в отставку, наконец решил признаться, кто попросил его уволиться. По словам экс-чиновника, о своей отставке он напрямую разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским 30 июня и тот на вопрос, должен ли Смолий уволиться, ответил "да". При этом политическое давление на Нацбанк, по словам Смолия, началось еще осенью прошлого года с громких коррупционных скандалов, когда сотрудников НБУ арестовали за попытку получить взятку. Как говорит экс-глава Нацбанка, давление систематически оказывали не только на него, но и на заместителей главы регулятора Екатерину Рожкову и Олега Чурия. Такое грмокое признание Смолий сделал в интервью Левому берегу, передает ONLINE.UА.

"После заседания Национального совета реформ, 30 июня, у меня была встреча с президентом. Во время этого разговора я понял, что должен спросить у президента, должен ли я уволиться. Он ответил «да». Мы абсолютно взвешенно обсудили с президентом, как и когда должен происходить процесс увольнения главы Центрального банка, весь процесс перехода, ведь это важно", — рассказал Смолий.

При этом экс-чиновник отказался раскрыть детали встречи с Зеленским, подчеркнув лишь, что разговор был "абсолютно спокойный". По словам Смолия, Зеленский не сказал ему прямым текстом писать заявление на увольнение, но из контекста разговора экс-глава НБУ понял, что должен уйти в отставку. Также Смолий добавил, что Зеленский попросил его подать в отставку до конца текущей сессии парламента, то есть до 17 июля.

Бывший глава НБУ отметил, что во время разговора с Зеленским не поднималась тема причины необходимой отставки руководителя регулятора. Но на одном из более ранних совещаний с участием Зеленского, его советников и членов правительства, по словам Смолия, министр экономики заявил, что в их макропрогнозе заложена инфляция 11%, учетный курс доллара к гривне — 29 или 30.

"А Национальный банк ставит себе целью инфляцию 5% +/— 1 процентный пункт и дает рынку устанавливать курс 27. Это влияет на доходную часть бюджета. А им надо сделать так, чтобы курс и инфляция были именно такими. Извините, но это разговор не в профессиональном уровне ", — подчеркнул Яков Смолий.

Говоря о систематическом политическом давлении, Смолий отметил, что за ним может стоять бизнесмен Игорь Коломойский. По мнению Смолия, бывшему владельцу Приватбанка выгодна дискредитация НБУ.

"Если проследить линию событий вокруг Приватбанка, есть догадки, что до этого, пожалуй, может быть причастен Коломойский, чтобы ослабить влияние Национального банка в судах внутри страны и за рубежом. Но это догадки", — отметил он.

Как известно 1 июля глава Национального банка Яков Смолий написал и подал на имя президента Владимира Зеленского заявление об отставке из-за "систематического политического давления". Чиновник до последнего не хотел называть конкретных фамилий, однако уточнил, что решение об отставке принял после многочисленных абсурдных требований команды украинского лидера Владимира Зеленского, которые Смолий не хотел и не собирался выполнять. Зеленский в свою очередь уверил, что у него были хорошие отношения с уже бывшим главой НБУ.

Послы Большой семерки, в которую входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США, экстренно отреагировали на новые проблемы Украины, связанные с внезапной отставкой главы НБУ Якова Смолия. Они мгновенно обратились к украинским властям и предостерегли от отката реформ, так как это поставит по угрозу не только их надежность, но и поддержку со стороны Запада.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что в НБУ приняли неожиданное решение после отставки Смолия. 6 июля НБУ лишился и заместителя главы регулятора, который курировал валютный блок. Совет Национального банка отказался назначить Олега Чурия заместителем председателя НБУ на новый срок, поэтому его полномочия прекращаются 10 июля.