Об этом уже знает королева - СМИ узнали потрясающую новость о Меган Маркл

Семейная жизнь Меган Маркл и принца Гарри остается под бдительным вниманием общественности даже после того, как супруги решили отказаться от королевских обязанностей. Поэтому новость о том, что Меган Маркл сова беременная мгновенно стала сенсационным инсайдом, разлетевшимся по всему миру. Западные СМИ уже узнали, что Меган даже успела рассказать о том, что говотится стать мамой во второй раз королеве Елизавете II в первый день рождения их с принцом Гарри сына Арчи — 6 мая 2020 года, когда королевская семья поздравляла малыша с праздником. Впрочем, официального подтверждения информации о второй беременности Меган Маркл пока нет. Не комментируют слухи и в Букингемском дворце, передает ONLINE.UА со ссылкой на Life& Style.

Источник отмечает, что из-за второй беременности Меган Маркл стала меньше появляться на публике и сейчас старается как можно больше отдыхать. В то же время приближенные к королевской семье анонимные источники уверяют, что пополнение в семье принца Гарри желанное и звездная пара уже выбирает имя будущему малышу.

Между тем, не беременность Меган Маркл, а размолвки между герцогиней Сассекской и другими членами королевской семьи занимают первые полосы британских таблоидов. Так, издание The Mirror сообщает, что Виндзоры опровергли скандальные заявления Маркл о том, что она якобы была "абсолютно незащищенной" от нападок СМИ во время первой беременности. Представители королевы уверяют, что королевская семья "делала все", чтобы помочь Меган Маркл привыкнуть к светской жизни.

Напомним, сейчас Гарри и Маркл живут в Лос-Анджелесе, где пытаются начать новую жизнь вне королевской семьи. С 1 апреля они перестали исполнять обязанности членов семейства Виндзоров. Однако первый год их отельной жизни считается пробным. Если они захотят, то в течение этого срока смогут вернуться в королевскую семью и вновь начать исполнять все свои королевские обязанности.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что принц Гарри и Меган Маркл снова столкнулись с безжалостной критикой.