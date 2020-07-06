Украина получила мощную помощь от ЕС - известно

В Евросоюзе и Всемирной организации здравоохранения решили помогать разным странам, пока пандемия COVID-19 не завершится. Накануне Украина получила медицинское оборудование и медикаменты для преодоления эпидемической кризиса. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на представительство ЕС в Украине.

По официальным данным, речь идет о лабораторное оборудование для 27 соответствующих учреждений, а также реагентов. Всего в пакете:

9 861 упаковка расходных материалов;

217 956 реагентов;

1 880 единиц лабораторного оборудования.

Вся переданная помощь прошла контроль качества ВОЗ и отвечает всем требованиям для обеспечения точного и оперативного тестирование на новый коронавирус.

Считается, что помощь положительно повлияет на скорость тестирования, сэкономит время и энергию украинских медиков, что приведет к сокращению человеческих ошибок.

Напомним, по состоянию на утро 6 июня по всей Украине с начала эпидемии установили уже 49 043 диагнозы COVID-19 . В целом в мире обнаружили свыше 11,4 миллиона случаев новой инфекции.

В середине мая украинское правительство перевело карантин в адаптивный режим и позволил попрокове послабления режима. Впрочем, по состоянию на начало июля в отдельных регионах властям пришлось вернуть усилены ограничения из-за новых вспышек коронавируса.

Как сообщал ONLINE.UA, коронавирус в Украине не теряет обороты даже в июле 2020 года. Всемирная организация здравоохранения выявила серьезную проблему, связанную с эпидемией среди украинцев.