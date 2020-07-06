Было неожиданностью - в Верховной Раде отреагировали на громкий скандал

Отставка главы Нацбанка Якова Смолия стала одним из самых резонансных событий последних дней в экономической жизни Украины. Ситуация особенно обострилась после того, как Смолий заявил, что ему пришлось уволиться из-за систематического политического давления на руководство НБУ со стороны властей. В Верховной Раде раскритиковали Смолия за увольнение в сложный для Украины период. Нардепы непонимают, о каком политическом давлении говорит экс-чиновник, отмечая, что все эти жалобы Смолия не соответствуют реальным обстоятельствам. Об этом заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, передает ONLINE.UА со ссылкой на Лига.net.

"Для нас всех это было полной неожиданностью. У НБУ при нем были и ошибки, было и хорошее. Ошибки мы всегда откровенно обсуждали и всегда находили понимание. И тут вдруг такое заявление. Я считаю, что оно неадекватно обстоятельствам. Тем более в такой сложный период. Лично я бы на его месте воздержался от подобного рода заявлений. Но что сделано, то сделано", — прокомментировал отставку Смолия Гетманцев.

При этом он признал, что на многих совещаниях, в том числе под руководством президента Владимира Зеленского, обсуждалась и экономическая ситуация, и учетная ставки, и уровень инфляции в Украине. Но Гетманцев уверил, что комитет, готовя проект постановления с критической оценкой НБУ, хотел дать политическую оценку без юридических последствий.

"Это чисто политическая оценка, юридических последствий нет. Мы не собирались увольнять Смолия. Но мы обязаны поднимать проблемные вопросы и обсуждать их. Прошлой осенью мы начали свою деятельность с принятия закона о СПЛИТ, что усилило НБУ. Этой весной приняли банковский закон — он еще больше усилил НБУ и Фонд гарантирования вкладов. Этот процесс не может быть односторонним , тем более, что в Национальный банк у нас есть много вопросов", — подчеркнул глава финкомитета ВРУ.

Также Гетманцев заявил, что ему ничего не известно о конфликтах Смолия и Зеленского.

"Я был на Нацсовете, Смолий там даже не выступал и с президентом у них общения не было. Возможно, что-то было после Нацсовета, но мне об этом неизвестно", — добавил Гетманцев.

Как известно 1 июля глава Национального банка Яков Смолий написал и подал на имя президента Владимира Зеленского заявление об отставке из-за "систематического политического давления". Чиновник до последнего не хотел называть конкретных фамилий, однако уточнил, что решение об отставке принял после многочисленных абсурдных требований команды украинского лидера Владимира Зеленского, которые Смолий не хотел и не собирался выполнять. Зеленский в свою очередь уверил, что у него были хорошие отношения с уже бывшим главой НБУ.

Послы Большой семерки, в которую входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США, экстренно отреагировали на новые проблемы Украины, связанные с внезапной отставкой главы НБУ Якова Смолия. Они мгновенно обратились к украинским властям и предостерегли от отката реформ, так как это поставит по угрозу не только их надежность, но и поддержку со стороны Запада.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что Смолий решил признаться, кто попросил его уйти в отставку. По словам экс-главы НБУ, за его увольнением стоит лично Зеленский.